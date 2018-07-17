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17 Temmuz 2018 13:29

CHP’de kurultay imzalarını yaz tatili engelliyor

CHP’de Genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başlarken, kurultay imzalarının delegelerin önceden yapılmış yaz tatili programları sebebiyle aksaklığa uğradığı belirtildi.

CHP’de kurultay imzalarını yaz tatili engelliyor

17 Temmuz 2018 13:29


CHP’de değişim isteyen partililer olağanüstü kurultaya giderken, Türkiye’nin dört bir yanında değişiklik isteyen delegeler de imza vermeye gidiyor. Türkiye geneli olağanüstü kurultay için imza sayısı gün sonu 353 olurken, parti tüzüğüne göre en az 625 delegenin imzası gerekiyor.


İzmir’de de olağanüstü kurultay isteyen CHP’li delegeler ilk imzalarını Bornova’da bulunan 4’üncü Noter’de verdi. İzmir’deki imzaları yürüten CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir’de 52 kurultay delegesi olduğunu alınan kurultay kararına rağmen 1 günde 10 imza toplandığını belirtti.



Şehir dışından gelecekler


İmzalarını vermeye gelecek olan delegelerin şehir dışında olduğunu ifade eden Kavalar, kurultay öncesi yapılan yaz tatili programlarının aksaklıklara sebep olduğunu ifade etti. Şehir dışında olan delegelerle irtibat halinde olduklarını belirten Kavalar, İzmir’de 52 delegeden 30’unun imzasını beklediklerini vurguladı.


Muhalefetin yeterli imzaya ulaşamayacaklarını iddiasına da değinen Kavalar, herhangi bir tereddütleri olmadığını dile getirerek, "Sıkıntımız yok. Delegeler koşa koşa imza vermeye gidiyor" dedi.




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