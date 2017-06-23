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23 Haziran 2017 16:46

Çiğli, Bayraklı ve Urla belediye başkanı personelleriyle bayramlaştı

Ramazan Bayramına az bir süre kala, Bayraklı, Çiğli ve Urla belediye başkanları personelleriyle düzenlenen törenle bayramlaştı.

Çiğli, Bayraklı ve Urla belediye başkanı personelleriyle bayramlaştı

23 Haziran 2017 16:46


Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programına ilk olarak şantiye ve idari hizmet bina çalışanlarıyla başladı. Önce şantiyedeki personelle hizmet salonunda bayramlaşan Başkan Arslan’a, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar eşlik etti. Başkan Arslan, Ramazan Bayramının birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmacı gücünden faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.


Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Başkan Yardımcıları Hüseyin Özdemir, Emine Sağlam Baş ve Ziya Çamsarılıoğlu, personeliyle sohbet ederek bayramlaştı. Başkan Uyar, belediye birimlerini tek tek gezerek çalışma arkadaşlarının bayramını kutladı. Bayram boyunca aileleriyle keyifli, sağlıklı, huzurlu zamanlar geçirmelerini dileyen Uyar, bayram sonrası enerji dolu bir tempoyla Urla’ya verimli hizmetler sunma temennisinde bulundu.


Son olarak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda belediye personeliyle bayramlaştı. Bayraklı’nın İzmir’de adından söz ettiren yeni belediyelerden biri olduğunu belirten Karabağ, "Başkanlık gelip, geçecek. Sonrasında Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan laik, önce çalışan maaşlarını ödeyen bir belediye başkanı olarak anılmak isterim. Emeğin karşılığı bizde karşılık bulur. Bayraklı Belediyesi olarak bizi daha güzel günler bekliyor” dedi.




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