Çocuk anneler Cannes Film Festivalinde

düzenlenen Cannes Film Festivaline İzmir’den katılan ’Karanlıkta Kalanlar’ isimli filmin oyuncuları, Buca ilçesinde düzenlenen gala gecesinde buluştu. Festivalde, çocuk yaşta evlenen ve anne olan kızların öyküsünü anlatan ’Karanlıkta Kalanlar’ filmi ilgiyle izlendi.

Dünyanın en büyük film festivallerinden biri olan ve bu yıl 71. düzenlenen Cannes Film Festivaline İzmir’den katılan ’Karanlıkta Kalanlar’ isimli kısa filmin gösterimi, Buca Belediyesinin düzenlediği gala gecesinde izleyenlerin beğenisine sunuldu. Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşen gecede, kokteyl ardından film izleyiciyle buluştu. Katılımın yoğun olduğu gecede, geçen yıl ülkemizi temsil eden Eleia isimli filmde izletildi.

Senarist ve yönetmen Selçuk Uyan’ın çektiği, başrol oyunculuğunu Çağrı Öztürk’ün oynadığı ’Karanlıkta Kalanlar’ isimli filmde, Çağrı Öztürk’e oyuncu Merve Alçiçek ve Ali Beyat eşlik etti. Gecede konuşan filmin başrol oyuncusu Çağrı Öztürk, filmin konusunu anlatarak, "Tüm dünyanın sorunu olan çocuk yaşta evlenen ve anne olan genç kızların öyküsünü insanlara iletmek istedik ve başarılı da oldu. Cannes da İzmir’i temsil etmek binlerce film arasına girmek tüm dünya yıldızları ile aynı listede yer almak harika bir duygu. Aldığımız övgü dolu mailler bizleri ilerlediğimiz bu yolda doğru işler yaptığımızı gösterdi’’ dedi.

Filme çok emek harcadıklarını ve sonuçlarının mutlu ettiğini belirten Öztürk ’"Film diğer uluslararası ve ulusal film festivallerinde yarışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.