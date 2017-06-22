Çocuklar bu okulda hem eğlenecek, hem öğrenecek

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin keyifli bir yaz tatili geçirmesi için hayata geçirilen Mavi Ege Eğitim Kurumları, yaz okulunda spordan sanata, bilimden yabancı dile çeşitli eğitim programlarıyla öğrencilerin tatillerini verimli geçirmesini hedefliyor. Yaz tatillerinde öğrencilere ilgi alanlarına göre farklı 4 dalda eğitim imkanı sunan ve ilki 12 Haziran’da başlayan eğitimlerin ikincisi ise 31 Temmuz-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Torbalı’da eğlenerek öğrenmeyi vizyon edinerek öğrencilerin tatillerini verimli geçirmesini amaçladıklarını dile getiren Mavi Ege Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Asil, "Yaz okulunda öğrenciler sık sık yüzme havuzunu kullanabilecek, yabancı dil derslerinde konuşma becerisine yönelik eğlenceli ve eğitici grup oyunları olacak. Kodlama ya da yazılımlar ile öğrenciler yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilecek. Öğrencilerimiz, spor dallarından; yüzme, basketbol ve tenis çalışmalarına katılacak. Müzik derslerinde de koro ya da solo halde müziği hem öğrenecek hem de kendini gösterecek. Adı her ne kadar okul diye geçse de çocuklarımız, arkadaşlarıyla birlikte güzel ve kaliteli vakit geçirecek. İlk kurslarımız oldukça keyifli ve verimli gidiyor. Amaçladığımız hedef doğrultusundan sapmadan ilerliyoruz. Hem öğretmenlerimiz hem de kurslarımıza katılan öğrencilerimiz gayet mutlu. İkinci kurs takviminde de aynı enerjiyi yakalayacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Okuldaki yaz okulunda, sanat, spor, yabancı dil ve bilim alanlarında eğitimlerle yazları verimli hale getiriyor. Sanat alanında müzik, resim, drama, modern dans, spor alanında; yüzme, jimnastik, tenis, basketbol, satranç, bilim alanında; robotik, kodlama, yazılım eğitimleri yer alırken, yabancı dil alanında ise; İngilizce, Almanca eğitimleri veriliyor.