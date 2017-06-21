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21 Haziran 2017 12:02

Çocuklar bu yaz Karşıyaka’da çok eğlenecek

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini artıran Karşıyaka Belediyesi, 21 farklı branşta yaz okulu açtı.

Çocuklar bu yaz Karşıyaka’da çok eğlenecek

21 Haziran 2017 12:02

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlenen törenle kursların açılışını yapan Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Yaz okullarımızla, çocuklarımıza tatilde nitelikli vakit geçirme imkânı sağlıyor, hem öğrenip hem de eğlenecekleri ortamlar yaratıyoruz” dedi.


İlk gün gösterileri büyüledi


Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okullarının açılışı, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlenen coşkulu bir törenle gerçekleşti. Minik sporcuların açılış öncesi gösterileri salonu dolduran velileri büyüledi. Başkan Akpınar da minik öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu.



Her branşta eğitim var


Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından; bazı branşlarda yetişkinlere de hizmet verecek olan spor okulları kapsamında; basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi, kort tenisi, Latin dansları, bale, kano, futbol, jimnastik, judo ve okçuluk kursları açıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ise; resim, ebru, akıl oyunları, halk oyunları, satranç, İngilizce, drama, Salsa ve Bachata eğitimleri başladı. Eğitimler 12 farklı tesiste gerçekleşecek.



“Sporla iç içe bir nesil”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve sosyal gelişimi için sporu çok önemsiyor, sporla iç içe bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu yaz açtığımız kurslarla ekonomik şartlarda, güvenli ve modern ortamlarda spor yapma imkanı sunuyoruz. Karşıyaka’da yaşayan 7’den 70’e herkese hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Çocuklarımız takım ruhunu, paylaşmayı, spor ahlakını ve kültürünü öğrenecekler. Kültür ve sanatla da buluşma imkanı bulacaklar” dedi.




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