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20 Haziran 2018 14:32

Çöp konteynerlerı yenilendi

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta yıpranan plastik çöp konteynerlerinde değişiklik yapıldı.

Çöp konteynerlerı yenilendi

20 Haziran 2018 14:32

Yıpranan konteynerlerin yerine daha büyük ebatlarda 300 yeni konteryner yerleştirildi.


Kentin daha temiz ve bakımlı olması için çalışan Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kentin ana arterlerinde, cadde ve sokaklarında bulunan plastik konteynerleri yenileriyle değiştirdi. Alsancak, Hatay, Mithatpaşa gibi semtlerdeki cadde ve sokaklara 300 adet yeni konteyner yerleştiren yetkililer plastik konteynerlere sıcak ve yanıcı maddeler atmasının tehlikeli sonuçlar doğurduğunu, konteynerlerin ısıdan dolayı eriyerek çöp sularının dışarı sızdığını dile getirdi. Yetkililer konteynerlerin daha uzun süre kullanılabilmesi adına da vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını rica etti.



Kapasitesi daha büyük


Daha önceki konteynerlerin 660 litre kapasiteye sahip olduğunu, yeni konteynerlerin ise 770 litre kapasiteye sahip olduğunu belirten yetkililer eski konternerlerin temizliği, bakım ve onarımı yapıldıktan sonra onları da kullanıma tekrar sunacaklarını dile getirdi. Yapılan değişiklikten esnaf ve semt sakinleri de oldukça mutlu oldu.




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