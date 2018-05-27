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27 Mayıs 2018 16:55

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “Küs diye Suriye’de büyükelçimiz yok, bunlar doğru değil”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Türkiye bugün Esad’a küstü, sırf küs diye 6-7 senedir Suriye’de büyükelçimiz yok.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “Küs diye Suriye’de büyükelçimiz yok, bunlar doğru değil”

27 Mayıs 2018 16:55

Bunlar doğru değil” dedi.


CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Rahmet Boğazı Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden İnce, cumhurbaşkanı olması durumunda yapacaklarını anlattı. Ülkeler arası ilişkilerin ekonomi için önemine dikkat çeken Muharrem İnce, “Türkiye bugün Esad’a küstü, sırf küstü diye 6-7 senedir Suriye’de büyükelçimiz yok. Bunlar doğru değil. Tarım diyorum, o saman ithal ediyor. Meydanlara geliyor, anlatıyor. Türkiye tekstilde iyi mi iyi, güzel elbiseler dikiyor. Fakat markası yok. İtalya alıyor bunu, 1’e 15 satıyor. Türkiye televizyon üretiyor ama markası yok. O zaman bizim gençleri iyi eğitmemiz lazım. Gençler sizi dünyanın en iyi eğitilmiş çocukları yapacağız” dedi.



“21 Haziran’da tarihi rekor istiyorum"


24 Haziran’da değişimin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen İnce, “Aziz milletim bu değişimi sağlayamazsak 100 yıl fukara yaşayacağız, 100 yıl haberiniz olsun. Herkesle kavga ediyor. Suriye ile kavga, Avrupa Birliği ile kavga, Rusya ile kavga, Amerika ile kavga, muhalefetle kavga. Gölgesiyle bile kavga yapıyor” ifadelerini kullandı.


İnce, polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşirelerin emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600 lira yapılacağı sözlerine ilişkin ise, “Yaz bir Kanun Hükmünde Kararname. Hadi yiğitsen ver, hemen yarın sabah ver. Yaz bir KHK” dedi.


21 Haziran’da İzmir mitingi yapacaklarını belirten İnce, o gün 2 milyon insanın miting alanını doldurmasını, cumhuriyet tarihinin rekorunu istediğini ifade etti. İnce, cep telefonu ile meydandaki halk ile selfie (özçekim) de yaptı.




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