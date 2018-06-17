Dağ, Foça Fransız Tatil Köyü’nü ziyaret etti

İHA’ya özel açıklama yapan Dağ, “Foça tatil kapandığından beri yılan hikayesini andıran süreçler yaşadı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığımız ihale sürecini başlattı. Resmi Gazete’nin 26 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan ilana göre 2 milyon lira geçici teminat bedelli işletmenin ihalesine 20 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek. İnşallah bu işi yapabilecek bir ekip bu ihaleyi alır. Foça’mızın en önemli meselelerinden biri Foça’mızı hareketlendirecek turizmi geliştirecek yabancı ve yerli turistlerimizin uğrağı olacak bir merkez olacak. Meselenin sıkı takipçisiydik bir çok bürokratik sıkıntıyı aştık. Bu güzel hizmeti bölgemize Foça’mıza sağlamış oluruz" dedi.