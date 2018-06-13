Dört obez arkadaşın yolları ameliyat masasında kesişti

Obezite rahatsızlığı nedeniyle tansiyon, karaciğer büyümesi rahatsızlıkları oluşan dört arkadaş, İzmir’de aynı gün ardı ardına girdikleri mide küçültme ameliyatıyla sağlıklarına kavuştu.

Danimarka’da yaşayan Elif ve Nazlı kardeşler ile Filiz A. ve Zerrin K, birbirlerine sıkı sıkıya sevgi bağlarıyla bağlıydılar. Neredeyse her gün görüşen dörtlü, ortak sorunları olan aşırı kilolarından bir türlü kurtulamıyorlardı. Karaciğer büyümesi, tansiyon rahatsızlıkları başlayan genç kızlar, her buluştuklarında aşırı kilolarına çare bulmak için araştırma yapıyorlardı. Sosyal medyadan doktor araştıran gençler, İzmir’de görev yapan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ile bağlantıya geçtiler. Dr. Ergenç ile yaptıkları telefon ve mesaj trafiğinin ardından dört arkadaş, zayıflamak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Geçtiğimiz ay İzmir’e gelen dört arkadaş, Op. Dr. Tufan Ergenç ve ekibi tarafından aynı gün ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonların ardından dört arkadaş hızla kilo vermeye başladı. Ülkelerine dönen dört genç kız, “Türk doktorlarına güvenimiz sonsuz” dedi.

“Aylarca konuşup karar verdik”

32 yaşındaki Filiz K, ameliyatı uzun zamandır istediğini dile getirerek, “Boyum 1.69, kilom 134. Ameliyat olmaktan korkuyordum. Tufan Bey’i sosyal medyada gördüm çok iyi yorumlar yazılmıştı. Arkadaşlarımız da tavsiye etti hepimiz bir araya geldik aylarca konuştuk ve karar verdik. Sağlık problemlerim başlıyordu, önüne geçmek istedim. Karaciğer büyümesi oldu, tansiyon başladı. Ameliyatı tercih ettim” şeklinde konuştu.

1,57 boyunda ve 112 kiloda olan Nazlı K. (31), “Bir senedir düşünüyorum bu ameliyatı. Arkadaşlarımla beraber yola çıkalım dedik. Türk doktorlarına güveniyoruz, tecrübeliler. O yüzden burayı tercih ettik” diye konuştu.

“Çocuklarımla daha çok ilgilenmek istiyorum”

Daha güzel olmak için ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Zerrin A. (31), “98 kilo 1.57 boyundayım. Arkadaşlarım ameliyat için beni teşvik etti. Daha güzel olmak istedim. İki çocuğum var, onlarla daha çok ilgilenmek istiyorum. Hep yorgunum iyi hissetmiyordum” ifadelerini kullandı. “Ağrımız bile olmadı” diyen Elif K. (23) ise 1.52 boyunda ve 113 kilo ile ameliyata girdi. Elif K., “Hepimiz aynı gün ameliyat olduk. Her şey yolunda gitti. 3. günümüzdeyiz sadece biraz sırtım ağrıyor. Çılgınlar gibi alışveriş yapmak istiyorum” diye konuştu.