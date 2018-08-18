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18 Ağustos 2018 14:27

Düğünde oyun havası kavgası ve ardından dehşet: 1 ölü

İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir düğünde, gelin ve damat aileleri arasında oyun havası sırasında çıkan silahlı kavgada kan aktı.

Düğünde oyun havası kavgası ve ardından dehşet: 1 ölü

18 Ağustos 2018 14:27

Dehşete düşüren olayda 1 kişi hayatını kaybederken, olay sonrası saldırganların peşine düşen damat, zanlıların kullandığı motosiklete çarptı ve şahıslar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi’nde bir düğün töreni yapılıyordu. Gerçekleşen düğünde, gelin damadın aileleri arasında oyun havası sırasında ’oynama’ kavgası yaşandı. Gelin ile damadın akrabaları arasında ilk önce sözlü tartışma yaşandı. Çıkan kavga önce yatıştırıldı. Kavgaya karışan Ahmet B. ile Anıl Ö. düğünden sonra silahlanıp yeniden düğünün yapıldığı alana geldi. Saat 01.20 sularında motosiklet ile meydana gelen iki kişi rastgele sağa-sola tüfek ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçma 63 yaşındaki Yusuf Topal’a isabet etti. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Topal, yapılan ilk müdahale sonrasında İzmir Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Yusuf Topal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Damat peşlerine düştü, zanlıların motosikletine çarptı


Dehşet sonrası, olay yerinden kaçan iki şahsın peşine düşen damat Halil D., araba ile tüfekle ateş açan zanlıların kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki şahıs yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma tarafından yakalanan şahıslar, daha sonra da tedavilerin ardından adliyeye sevk edildi.




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