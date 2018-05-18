Dünya mirası Bergama bir müzeye daha kavuşuyor

Cumhuriyet döneminin ilk müzelerinden biri olan ve İlkler Şehri Bergama’nın tarihi değerlerinin barındırıldığı Bergama Müzesi’nden sonra kente yeni bir müze daha kazandırılıyor. 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “Bergama’nın en önemli evrensel kültür değerlerinden Parşömen için Parşömen Müzesi’ni kuracağız” dedi.

Parşömen Müzesi

Parşömen Müzesi’nin uzun yıllardır tasarladıklarını, fakat yaşama geçirme olanağı bulunmadığını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Gönenç, “Bergama’nın en önemli evrensel kültür değerlerinden birisi parşömen. Bununla ilgili bir Parşömen Müzesi çağdaş ve dinamik müzecilik anlayışıyla bir mekan oluşturmayı tasarlıyorduk. Dün itibariyle Sayın Valimizin de onayı ile ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın da desteği ile Kızıl Avlu’nun yanında bulunan eski deri fabrikalarından birisini parşömen müzesi yapacağız. Projesi daha önce kuruldan onaylanmıştı, şimdi yatırım programı konusunda da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı destek verecek. Sanırım birkaç ay içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz ve Bergama bir müzeye daha kavuşmuş olacak. Müzeler Haftası’nda bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duydum. Müzeler Haftası’nı kutluyor, emeği geçen tüm Müze çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen törene Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Müze Müdürü Nilgün Ustura’nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Müzeler Haftası sebebiyle düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.