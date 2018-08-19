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19 Ağustos 2018 11:47

Edis, Aliağalıları coşturdu

Şarkıları ile kısa sürede milyonların kalbinde taht kuran yeni neslin tartışmasız en çok konuşulan ismi Edis, Aliağa Belediyesinin ‘Yaz Konserleri’nde kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne aldı.

Edis, Aliağalıları coşturdu

19 Ağustos 2018 11:47



Maviyle yeşilin kucaklaştığı 72 dönümlük Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alan Edis, birbirinden güzel şarkılarını Aliağalılar için söyledi. Genç şarkıcıyı dinlemek isteyen binlerce Aliağalı konser alanına akın etti. Sahnedeki bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile beğeni toplayan Edis, yaklaşık 2 saat süren konserine “Olmamış mı”, "Benim Ol", “Çok, Çok”, “Dudak”, “An”, “Yalan” gibi hit olmuş parçalarını hayranları için söyledi. Sahnede 21 parça seslendiren ünlü şarkıcı, sesiyle olduğu kadar danslarıyla da Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye dört dansçısıyla birlikte çıkan Edis, sergilediği koreografiler ile alkış yağmuruna tutuldu. Konseri izlemeye gelenler telefonları ile yaptıkları video çekimi ve fotoğraf kareleriyle anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.



Konserin son bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin ünlü şarkıcıya yaz konserlerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek hediye takdim etti. Son olarak “Çok, Çok” şarkısını seslendiren Edis, hayranlarının tezahüratları ile sahneden ayrıldı.




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