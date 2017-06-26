Ege Bölgesi’nin ihracatı 5 ayda 7 milyar dolara yaklaştı

Ege Bölgesi, 2017 yılının 5 aylık döneminde 6 milyar 888 milyon dolar döviz geliri elde etti. Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi’nden yapılan ihracat 2016 yılının ocak-mayıs döneminde ise 6 milyar 749 milyon dolar olmuştu. Ege Bölgesi’nin ihracatı 2017 yılının ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; 2017 yılının ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatı 59 milyar 579 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi, Türkiye ihracatından yüzde 12 pay aldı.

Ege Bölgesi ihracatının yarısını İzmir yaptı

Ege Bölgesi’nde İzmir 2017 yılının ocak-mayıs döneminde 3 milyar 424 milyon dolarlık ihracat tutarıyla bölgenin birincisi olurken, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan dördüncü il oldu. İzmir’in ihracatı 2016 yılının aynı döneminde 3 milyar 318 milyon dolar olmuştu. İzmir, 2017 yılında ihracatını yüzde 3 geliştirmeyi başardı. Ege Bölgesi’nin ihracatının yarısını İzmir tek başına gerçekleştirdi. İzmir’den yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 595 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 451 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İzmirli otomotiv endüstrisi ihracatçıları ise 222 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı.

Manisa ihracatında elektrik-elektronik lider sektör

İzmir’den sonra en fazla ihracat yapan Ege Bölgesi ili Manisa oldu. Manisa, 2017 yılının ilk 5 aylık döneminde, 1 milyar 392 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, 2016 yılının aynı dönemine göre ihracatı yüzde 4 geriledi. Manisa’nın ihracatında elektrik-elektronik sektörü 734 milyon dolarlık tutarla açık ara lider konumunu korurken, otomotiv sektörü 170 milyon dolar, iklimlendirme sektörü ise 144 milyon dolar ihracata imza attı.

Denizli havlusu ve bornozu ihracatın yıldızı

Havlu ve bornoz ihracatının başkenti Denizli ise 2016 yılının ocak-mayıs döneminde 1 milyar 103 milyon dolar olan ihracatını, 2017 yılının 5 aylık döneminde yüzde 7 artırarak 1 milyar 183 milyon dolara çıkardı. Denizli’nin ihracatında hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 419 milyon dolar ile zirvede yer alırken, demir çelik ve demir dışı metaller sektörü 247 milyon dolar, elektrik elektronik sektörü 178 milyon dolar ihracat geliri elde etti. Aydın’ın 2017 yılının ocak-mayıs döneminde 205 milyon 645 bin dolar ihracat yaparken, ihracatını 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 yükseltti. İhracatı 2016 yılının ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 7 azalan Balıkesir ise; 199 milyon 630 bin dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Muğla’da ihracat yüzde 4 arttı

Su ürünleri ihracatının merkezi Muğla ise yüzde 4’lük ihracat artışıyla 166 milyon 183 bin dolar ihracat yaptı. Doğaltaş ve yumurta ihracatına yoğunlaşan Afyonkarahisar’ın ihracatı 123 milyon 867 bin dolar oldu. Uşak 100 milyon 34 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Kütahya yüzde 14’lük ihracat artışıyla 81 milyon 463 bin dolardan, 92 milyon 940 bin dolara yükseldi.