Ege Rallisi’nin startı seyirciye görsel şölen yaşattı

Ege Rallisi’nin İzmir’in Çeşme ilçesindeki sembolik startı ve seyirci özel etabı görsel şölen yaşatırken, yarış nedeniyle kapanan yollar ise trafik akışında büyük sıkıntı yaşattı.

Ege Rallisi nedeniyle, Çeşme ilçesinde belediye önünden sembolik start verildi. Seyirci özel etabı nedeniyle, araçların park etmemesi için öğle saatlerinden itibaren emniyet kavşağından otobüs garajının karşısındaki benzin istasyonuna kadar bariyerler yerleştirilerek yol daraltıldı. Bu durum, gün boyunca trafik sıkışıklığına neden oldu. 28. Ege Rallisi sebebiyle, Cumhuriyet Meydanı’nda sponsor firmalar stantlar kurarak, yarışı izlemeye gelen vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulundu.

Erkan Güral-Burak Koçoğlu ikilisinin kullandığı Skoda Fabia R5, Yağız Avcı-Ersan Alkır ikilisinin kullandığı Ford Fİesta R5 ve geçen yılın Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisinin kullandığı Skoda Fabia R5’in de aralarında bulunduğu araçlar, Çeşme Belediyesi önüne kurulan sembolik start alırken, bölgede toplanan çok sayıda vatandaş da start anını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Kıskandıracak dönüşler nefes kesti

Sembolik startın ardından Çeşme Kalesi önünde sıralanan araçlar, 20.30 sıralarında da seyirci özel etabı için emniyet kavşağından start aldı. Otobüs garajının karşısındaki benzinliğin önünden dönüp gelen araçların emniyet kavşağında yaptıkları driftçileri kıskandıracak dönüşleri ise nefes kesti.

Ralli pilotlarının gösterileri gece geç saatlere kadar sürerken, kapanan yollar nedeniyle sürücülerin trafik çilesi de uzun süre devam etti. Çiftlik Mahallesi’ne gitmek ya da Çeşme’ye dönmek isteyen vatandaşlar, yan yollara yönlendirilmelerine rağmen park etmiş araçlar ve yolların darlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Trafik ekipleri tıkanan trafiği açabilmek için yoğun çaba harcarken, bazı gönüllü vatandaşlar da trafik ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.