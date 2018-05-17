Ege Üniversitesi Senatosu, Kudüs için olağanüstü toplandı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında olağanüstü toplanan EÜ Senatosu, İsrail ve ABD için kınama mesajı yayınladı.

İsrail’in masum Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamı kınamak için Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Senatosunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında olağanüstü toplanan EÜ Senatosu, bir açıklama yayınladı.

EÜ Senatosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı ile Ortadoğu’da ciddi bir kaos ortamı oluşturulmasına neden olmuştur. Bu eylem uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının hiçe sayıldığının bir göstergesidir. Bu doğrultuda Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen baskı ve zulüm kabul edilemez. Ortadoğu’da oluşturulan kaos ve istikrarsızlık ortamı tüm dünyayı doğrudan ilgilendirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmüne ortak olmaktadır. Filistin halkının hakları gasp edilmekte, yaşam özgürlükleri ellerinden alınmakta ve Filistinli kardeşlerimiz tarihin her döneminde kınanması gereken bir soykırıma maruz bırakılmaktadır.”

Ege Üniversitesi Senatosu olarak uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler’in aldığı kararları göz ardı eden ABD ve İsrail yönetimini, 14 Mayıs 2018 tarihinde Gazze’de masum halka yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ile dünya barışına verdiği zarar ve insanlık dışı eylemlerinden dolayı kınandığı ifade edilen açıklamada, “Tüm dünya devletlerini, barış ve huzur ortamı oluşturmak için bir olmaya davet ediyoruz. Gazze’de meydana gelen saldırıda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.