Ege’den 49 patent ve faydalı model başvurusu

Ege Üniversitesi 49 patent ve faydalı model başvurusu ile devlet üniversiteleri arasında üçüncü, genel sıralamada altıncı sırada yer aldı.

Merakla beklenen son beş yılda başvuru sahibi üniversite olan ve Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine dayanılarak belirlenen patent ve faydalı model başvuruları paylaşıldı. Ege Üniversitesi ise bu listede başarı sağladı. Ege Üniversitesi 49 patent ve faydalı model başvurusu ile devlet üniversiteleri arasında üçüncü, genel sıralamada altıncı sırada yer aldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, patent ve faydalı model başvurularının üzerinde durduğu bir konu olduğunu belirtti. Budak, "Patent ve faydalı model sayıları üniversitelerin gelişmişlik seviyesini ve eğitim kalitesini ortaya koyuyor. Üniversiteler geliştirdikleri teknolojileri patentle koruma altına alarak tescilli ürünleriyle ticaret yapma bilinci oluşturuyor. Göreve geldiğim günden itibaren akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi teşvik ediyorum; onları heyecanlandırıyorum, onları cesaretlendirerek destek oluyorum. Üniversitemizin patent ve faydalı model hedefleri var. Bu konuda birçok yasal, idari ve akademik uygulamayı gerçekleştirdim. Türkiye’nin ikinci, İzmir’in ilk Model Fabrikasını kampüsümüzde kuruyoruz. Ayrıca mevcut Teknoparkımızın yanı sıra ’Küçük Bir Silikon Vadisi’ olacak yeni bir teknoparkı faaliyete geçiriyoruz. Yüzde yüz dolu teknoparkımızda Ar-Ge firmaları ile birlikte araştırmalar yapıyoruz. Üniversite ve sanayi işbirlikleri doğrultusunda üniversitemizin birikimini sanayi ile paylaşıyoruz. Sanayi- üniversite işbirliğinin patent sayılarını arttırdığı bilenen bir gerçek. Ticarileşen her patent ülkemiz ekonomisinde katma değer yaratıyor ve üniversitemizdeki diğer araştırmalar için kaynak oluyor. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2013-2017 yıllarına ait verilerine göre, 206 üniversitenin patent başvuru sayısı bin 735’e ulaştı. 2016 yılında bu sayının 792 olduğu belirtti.

Devlet üniversiteleri arasında 538 başvuru ile İstanbul Üniversitesi ilk sırada yer alırken, 81 başvuru ile İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. Sıralamada Ege Üniversitesi 49 patent ve faydalı model başvurusu ile devlet üniversiteleri arasında üçüncü, genel sıralamada altıncı sırada yer aldı. Listede vakıf yükseköğretim kurumları dikkat çekti.