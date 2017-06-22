egegen’den Turizm Otelcilik Sektörüne Dijital Dönüşüm Konferansı

egegen’in öncülüğünde düzenlenen İlki 31 Mayıs 2017 tarihinde Çeşme’de gerçekleştirilen konferansa Turizm Uzmanı, Rehber ve Belgesel Yapımcısı Özge Ersu, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi İNEO Girişimcilik Merkezi Sektörel İşbirliği Yöneticisi Didem Türköz ve egegen SEO ve Dijital Pazarlama Uzmanı Önder Aydın konuşmacı olarak katıldı. seogen, mapsgen ve Google AdWords Türkiye’nin sponsor olduğu konferansta, turizm sektöründe yaşanan dijital dönüşüm ve beraberinde gelen sektörel sorunlarla, çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Düzenledikleri konferansa ilişkin bilgi veren egegen Ajans Başkanı Ali Atay, turizm sektörünün hızlı bir dijital dönüşüm içinde bulunduğunu belirterek, "Konferans ile dijital dönüşüm karşısında sektör temsilcilerine nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini aktarmayı amaçladık. Sosyal mecralar çok hızlı değişiyor. Sektör de bu değişime ayak uydurmak adına kendini dönüştürüyor. İlkini Çeşme’de düzenlediğimiz konferansın ikincisini sektör temsilcilerinden aldığımız yoğun istek üzerine düzenledik. Konferansımıza katılan konuşmacılarımızın aktardıkları bilgiler sektör adına aydınlatıcı ve yol göstericiydi. Tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Rakipler değişti ve rekabet çoğaldı

Konferansta, ’Turizmde Dijital Gelecek’ başlıklı bir sunum gerçekleştiren Turizm Uzmanı, Rehber ve Belgesel Yapımcısı Özge Ersu, tüm iş kollarında olduğu gibi turizm sektöründeki teknolojik dönüşümün de oldukça hızlı olduğunu vurguladı.

Uçak biletinden otel kataloğuna her şeyin dijitalize olduğunun altını çizen Ersu, "Müşteri günümüzde her zamankinden daha güçlü. Bilgiye çok daha kolay ulaşıyor. Özellikle internetin hayatımıza girmesiyle profesyonel rehberlere olan talep azaldı. Sosyal medya üzerinden yerel rehberlik yapan oyuncular sahneye girdi. Bunların yanı sıra; insanların evlerini, odalarını kiraladığı internet siteleri; hatta evindeki kanepeyi bedava kiraladığı platformlar oluştu. Bu da sektördeki oyuncu sayısının yükselmesine ve acentalarla, otellerin gücünün sarsılmasına yol açtı. Eskiden otellerin rakibi sadece otellerdi. Ama artık günümüzde otellerin rakibi aynı zamanda evini veya odasını platformlar üzerinden kiraya veren insanlar. Burada da tur rehberlerinin ve acentaların kendilerini yeniden konumlandırrması ve dönüştürmesi gerekiyor. Öyle bir geçiş sürecindeyiz ki; herkes haklı. Otellerin internetten tur satan portallara savaş açtığını görüyoruz. Bu portallarla aralarında hem çekişme var, hem de işbirliği yapmak zorundalar. Kısaca çok oyunculu bir dijital dünyadayız. Bu noktada özellikle tur rehberlerinin ayakta kalabilmek için uzmanlıklarını iyi kullanmaları ve müşterilerini memnun etmeleri şart. Üstelik değişen bir dijitalize olmuş müşterilerle de karşı karşıyayız" diye konuştu.

Müşteri sevgi ve övgüyle paylaşmalı

Kadir Has Üniversitesi İNEO Girişimcilik Merkezi Sektörel İşbirliği Yöneticisi Didem Türköz ise ’Dijital Turist, Dijital Turizm’ adlı sunumuyla, artık dijital turizm diye bir olgunun var olduğuna vurgu yaptı; asıl meselenin dijital dünyada var olan oyuncularla rekabet ve işbirliğinin dengesinden geçtiğini ifade etti. Sektör temsilcilerinin ilk olarak değişimi algılamak zorunda olduğuna dikkat çeken Türköz, ’Dünya değişiyor. Birey ve şirketler değişiyor. Peki biz işimizi bu değişime uygun yapabiliyor muyuz? Türk müşteriler de dijitalleşme ve teknoloji kullanımında en gelişmiş ülkelerin vatandaşlarıyla paralel ilerliyor. Artık karşımızda dijitalize olmuş, sosyal medyayı kullanan ve yaşadığı deneyimi bu alan üstünden paylaşan bir kitle var. Sektör temsilcileri olarak müşterilerimiz üzerinde öyle bir etki bırakmalıyız ki müşteri sevgi ve övgüyle paylaşsın" ifadesini kullandı.

Verileri doğru analiz etmek önemli

Müşteri analizinde ve müşteriye ulaşmada büyük verinin önemine de dikkat çeken Türköz, şunları söyledi: "Müşterilerimize doğru bir şekilde ulaşmak ve onları etkilemek istiyorsak, büyük veriyi iyi kullanmalı ve doğru analizlerde bulunmalıyız. Doğru içeriği üretmek ve doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla paylaşmak çok önemli. Artık müşteriler hakkında sayısız veri toplayabiliyoruz. Bu da bilgi kirliliğine yol açıyor. Burada da, bizim için gerekli veriyi toplamak ve doğru analiz ederek bilgiye dönüştürmenin önemi ön plana çıkıyor. Ürettiğimiz bir içerik bir müşteri için uygun olurken, diğeri için uygun olmayabiliyor. Bu da hedef kitlenin segmentasyonu ve paylaşımların kişiselleşmesi zorunluluğunu beraberinde getiriyor".