Egeli ihracatçılar dış ticaret üniversitesi kuruyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) genel kurullar sonrasında seçilen yeni dönem başkanları ve geçmiş dönem başkanları bir otelde ekonomi basını ile iftarda buluştu.

İftar yemeğinin ardından göreve yeni gelen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bundan önce EİB bünyesinde görev yapan birlik başkanları ve koordinatör başkanının çıtayı çok yukarı taşıdığını ve kendilerinin de bu çıtayı yükseltmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Göreve gelmeleriyle birlikte birçok proje üzerinde çalışmaya başladıklarının dile getiren Eskinazi, ilk olarak EİB binasında Türk Eximbank’ın irtibat bürosu kuracaklarını, bunun protokolünü pazartesi günü bankanın genel müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımıyla imzalayacaklarını söyledi.

Kalifiye elemanlar yetişecek

Projelerini yakın zamanda açıklayacaklarını dile getiren Eskinazi, en önemlilerinden birinin de dış ticaret üniversitesi kurmak olduğunu belirterek, "İzmir’de bir dış ticaret üniversitesi kurmak istiyoruz. Alt yapısı için çalışmalara başladık. Şirketlerde kalifiye eleman yetiştirmek için yaklaşık bin kişilik bir üniversite düşünüyoruz. Bu üniversitede yurt dışından gelen hocaların eğitim vermesini planlıyoruz. Bu üniversitede tasarım odaklı bölümler de olacak. Tasarım derken sadece tekstil değil gıda alanında da önem arz ediyor” diye konuştu.

Türkiye’nin ihracatını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarının vurgulayan Jak Eskinazi, ihracatta katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmek istediklerini vurguladı. Geçmiş dönem Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de yeni yönetimle çıtanın daha yükseleceğini ve çalışmalarda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.