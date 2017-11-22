Ekonomili gençler girişimciliğin izinde

Endeavor Türkiye’nin hayata geçirdiği CaseCampus programında lisans eğitimi alan 3. ve 4. sınıf öğrencileri, girişimcilik örneklerini tartıştı, sonra da girişimlerine yol gösterecek yatırımcılarla sohbet etme imkanı yakaladı. İzmir Ekonomi Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 250’yi aşkın öğrenci girişimci iş modelleri üzerine çalıştı. Etkinlikte, İEÜ Embryonix Şirketler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya yönetiminde ’Girişimcilik’ paneli de yapıldı. Panelde ChefSeasons Kurucusu Burak Hucuptan, Gara Guzu Kurucusu Ataç Besi ve OriginnCoworking Kurucusu Esra Gönen deneyimlerini aktardı.

CaseCampus Koordinatörü Utku Tuncay, Case Campus vaka çalışmaları programı kapsamında iki yıldır gençlerle girişimcileri buluşturduklarını, onlarla örnek vakalar üzerinden çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Girişimci adayları, ekosistemden girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve eğitmenlerle bir araya gelerek yaşanmış girişimci hikayelerini deneyimleme fırsatı yaşadı. Endeavor ağında yer alan buldum buldum, cosa, dugun ve nişfud gibi girişimcilerin bugüne kadar yaşadığı süreçler, zorluklar ve başarıları yakından öğrendi; ayrıca oluşturduğumuz gruplara rastgele hedef kitle, sektör ve iş modeli verdik. 3’er dakikalık sunum yapmalarını sağladık” dedi. Tuncay, İzmir’in ardından 16 Aralık’ta Eskişehir’de girişimci adaylarıyla bulaşacaklarını söyledi.

İEÜ Embryonix Şirketler Müdürü ve Öğretim Görevlisi Taylan Demirkaya da, öğrencilerin gerçek vakalarla ve başarıya ulaşan girişimcilerle bir araya geldiğini, girişimciliğin temel kavramlarını gerçek örneklerinden öğrendiğini kaydetti. Demirkaya, "Gençlerimiz başarılı Endeavor girişimcileriyle yepyeni ve inovatif, uygulamalı öğrenim ortamında buluştu. Girişimci zihin yapısı nasıl olmalı, öğrenciler girişimci olmak için nelere dikkat etmeli, kimlerle bağlantı kurmalı ve neleri öğrenmeli üzerine konuştuk. Dugun.com girişiminin yaşadığı ikilemleri çözmeye çalıştılar. Dugun.com için grup olarak yeni bir iş modeli oluşturup üzerine tartıştılar” diye konuştu.