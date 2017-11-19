EMD İzmir’den, Torbalı Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği’ne destek

Torbalı Saipler Köyü’nde gerçekleşen festivale Ekonomi Muhabirleri İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Başkan Vekilleri Murat Ervin ile Mihrap Düzöz, Genel Sekreter Kadir Kemaloğlu, Sayman Nihal Özken, EMD Yönetim Kurulu Üyeleri Orkan İştar ve Soner Çağlar ile dernek üyeleri katıldı.

Başkan Görmez ile bir araya geldiler

Festival açılışında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile bir araya gelen üyeler, ardından zeytinyağ fabrikasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan,” Türkiye’de 41 ilde zeytin üretimi var ve şu anda hasat dönemi yaşanıyor. Bu bağlamda üretim bölgelerinde zeytinle ilgili kamuoyu oluşturmak ve zeytinyağ tüketimini artırmak adına hasat şenlikleri düzenleniyor. Bugün biz de Torbalı’da düzenlenen bu şenliğe katılarak EMD olarak destek verdik” dedi.

“Zeytinyağ ihracatımız üçe katlandı”

Zeytinin anavatanının Türkiye olduğunu vurgulayan Başkan Demircan, ihracat rakamlarına da değinerek, “2016-2017 sezonunu tamamladık. Bir önceki sezon 55 milyon dolar olan zeytinyağ ihracatımız, 174 milyon dolara çıktı. Sofralık zeytin ihracatımız ise 110 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Özellikle zeytinyağ ihracatımız üçe katlandı. Önümüzdeki sezon zeytinyağ rekolte rakamlarının yüksek olması bekleniyor. Yeni dikim alanları var ve bunlar da meyve vermeye başladı. Bununla birlikte önümüzdeki süreçte zeytin ve zeytinyağ ihracatının katlanarak artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“EMD olarak bu tür organizasyonlara destek veriyoruz”

EMD olarak zeytin ve zeytinyağ hasat şenliklerinin düzenlendiği her organizasyona katılarak gelişmeleri kamuoyu ile paylaştıklarına dikkat çeken Murat Demircan, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Akhisar Zeytin ve Zeytinyağ Hasat Şenliği’nde tam kadro katılarak destek vereceklerini söyledi.