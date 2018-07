Emojiler markaların da gözdesi

Öyleki her gün tüm dünya üzerinde toplamda 6 milyar emoji, online mesajlaşmada kullanılıyor ve 2014’ten bu yana 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Önceki yıl, 412 kişiyle yaptığı anketle emoji kullanımını ve reklamlardaki emojilerin tüketiciye etkisini araştıran Doç. Dr. Ebru Gökaliler, sayısı 2 bin 800’ü aşan emojilerin, her geçen gün markalar için daha önemli bir pazarlama aracı haline geldiğini söyledi.

1990’lı yılların sonunda Japonya’da mesajlaşmada kullanılan semboller olarak ortaya çıkan emojiler, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve sosyal medyayla anlık mesajlaşma uygulamalarında duygularımızı daha iyi ifade etmek için sohbetlerimizin vazgeçilmezi haline geldi. Öyleki yeni çağın alfabesi olarak adlandırılan emojiler, süreç içerisinde birçok markanın dili haline dönüştü, reklamlarda sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı, bazı markalar kendi özel emojilerini bile oluşturdu. Üstelik 2014’ten bu yana takvim emojisinde görünen tarih olan 17 Temmuz Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Önceki yıl, 13-59 yaş arasındaki 412 kişiyle yaptıkları anketle, reklamlarda emoji kullanımı, emoji içerikli reklamlara yönelik tüketicilerin tutumlarını araştıran Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Gökaliler, insanların emoji kullanımının ve markaların buna olan ilgisinin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

Emoji sayısı 2 bin 800’ü geçti

Günümüzde sadece gençler değil, artık orta yaş ve üstü internet kullanıcılarının da emojileri, yazışmalarında tercih ettiklerini belirten Doç. Dr. Gökaliler, "Bireylerin özellikle duygularını anlattıkları bir araç olarak tercih edilen emojiler metne anlam katmak, yanlış anlaşılmaları engellemek, iletişimi daha samimi yapmak gibi pek çok sebeple tercih ediliyor. Emojiler her ne kadar evrensel bir dil olsa da her kültüre özel emojiler de yer almakta. Örneğin ince belli çay bardağı, Türk kahve fincanı, nazar gibi Türk kültürüne özgü emojiler de kullanılıyor. Yaklaşık 2 bin 800 farklı emoji var ve bu emojilerin büyük bir bölümü her gün kullanılıyor. Bu nedenle emojiler artık markalar için de önemli bir pazarlama aracı" diye konuştu.

Yaptıkları araştırmada, ankete katılanların yüzde 99,5’inin herhangi bir dönemde mesajlaşırken emoji kullandıklarını, yüzde 64,4’ünün de reklamlarda emoji kullanımını eğlenceli bulduğunu vurgulayan Gökaliler, "Markalara baktığımızda, ilk olarak Dominos Pizza, emojiyi bir pazarlama ve satış unsuru olarak kullandı. Oluşturduğu pizza emojisini tüketicilerinin sosyal medya hesaplarından kullandırtarak pizza siparişi aldı. Ardından pek çok marka, reklamlarında emojiyi kullanırken aynı zamanda kendi marklarına özel emojiler de oluşturdu. Bir otomobil markası, yeni otomobil lansmanı için basın bültenini emojilerle hazırlayarak dikkat çekti. Özellikle toplumsal cinsiyete yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla P&G tarafından yapılan Like a Girl kampanyasında, stereotiplere karşı bisiklete binen, boks yapan, karate yapan kız çocukları emojileri geliştirildi. Ülkemizde de artık TV reklamlarında duyguları daha iyi anlatmak için emojilerin kullanıldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Rakamlarla emoji kullanımı

Twitter’daki emojileri gerçek zamanlı takip eden emojitracker.com’a göre, Twitter’da en çok kullanılan emoji, gülmekten gözleri yaşaran emoji. 16 Temmuz itibariyle Twitter’da 2,2 milyardan fazla gülmekten gözleri yaşaran emoji kullanıldı. Bunu 1 milyardan fazla bir sayıyla kalp emojisi takip ediyor. Türkiye’de en çok kalp emojisi kullanılıyor. Emojipedia’ya göre, Facebook Messenger üzerinden günde 5 milyar emoji gönderiliyor. Sadece Facebook gönderilerinde, her gün 700 milyondan fazla emoji kullanılıyor. Her gün 900 milyondan fazla emoji, Facebook ve Messenger’da herhangi bir yazılı mesaj olmadan gönderiliyor. Emojipedia, iOS’un 2011’de 473, Ekim 2017’deki yeni sürümle 2 bin 613 emoji desteklediğini ortaya koyuyor.