Dr. Arif Hepbaşlı, enerji verimliğinin ve bilinçli tüketimin en büyük tasarruf olduğunu vurguladı.

Bu hafta başından itibaren önce fırtına, yağmur ardından da birçok kentte de kar yağışıyla birlikte soğuğun iyice etkisini göstermesi, konutlardaki ısıtma harcamalarındaki artışı da beraberinde getirdi. Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının konutlarda kullanıldığını, bunun da yüzde 85’inin ısıtma ve soğutma harcamalarına gittiğini belirten Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, enerji verimliğinin ve bilinçli tüketimin en büyük tasarruf olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı nedeniyle her yıl 10 milyarca dolar kaynak harcadığını hatırlatan Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, hane halkı alışkanlıklarının da mutlaka değişmesi gerektiğini belirtti. Hepbaşlı, elektrik, doğalgaz, kömür kullanılan yakıt türü ne olursa olsun konutlarda ısı tasarrufunu sağlamak için öncelikle yalıtımın sağlanması gerektiğini belirterek, “Yapılan hesaplamalar, enerji verimliliğine gereken önemi gösterdiğimiz takdirde, enerji harcamalarımızda en az yüzde 20-30 oranında tasarruf olacağını gösteriyor” dedi.

Elektrikli soba değil klima

Elektrikli cihazlarla ısınmanın vatandaşlar için ekonomik olmasa da temiz ve zahmetsiz olması nedeniyle özellikle batı bölgelerimizde sıklıkla tercih edildiğini kaydeden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, “Elektrikli ısıtıcılar, kullandığı her 1 kilovat elektrik enerjisi için, ısıtılacak alana en fazla 1 kilovat ısı enerjisi yayar. Bu cihazların kullanımı hem bütçemiz hem de enerji verimliliği açısından tam bir felakettir. Elektrikle ısınma tercih ediliyorsa mutlaka alacağınız cihazın COP değeri olarak bilinen ’Performans katsayısı’na bakmanız gerekir. COP değeri bize o cihazın 1 birim enerjiyle kaç birim ısı ürettiğini ifade eder. A sınıfı klimalarda, COP değeri 3,60 ve üzeridir. A enerji sınıfında da bu değer 3,60’ın ne kadar üzerine çıkarsa klimanız o kadar az elektrik harcayarak daha çok ısıtma sağlar. A sınıfı klima ile kıyaslayınca, elektrikli ısıtıcıların aynı miktardaki ısı enerjisini elde etmek için 3-4 misli daha fazla elektrik harcayacağı ortada. Klima pahalı gibi görünebilir, ancak ödeyeceğiniz faturayı düşündüğünüzde uzun sürede elektrikli ısıtıcıya göre hem kendini amorti edecektir hem de elektriğinin büyük kısmını ithal kaynaklarla üreten ülkemizde enerji verimliliği için çok önemli” diye konuştu.

Yalıtımla hem aile hem ülke bütçesine katkı

Büyük enerji kaybı yaşadığımız yerlerden birinin de yalıtımsız binalar olduğunu ifade eden Hepbaşlı, “Özellikle ısıtma konusunda bu konu çok hassas. Yalıtımsız binalarda ısıtma ve soğutma yaparken yalıtımlı binalara göre iki kat enerji harcıyoruz. En temiz, ucuz, yerli ve milli enerji, israf edilmeyen, verimli kullanılan enerjidir. Çok küçük detaylara dikkat ederek, bazı alışkanlıklardan vazgeçerek, binalarımıza ısı yalıtımı yaparak, doğru cihazları kullanarak, üretim süreçlerin gözden geçirerek ciddi tasarruf elde etmemiz mümkün. Elektrik ve yakıt tüketimleri düşük, verimliliği yüksek ve düşük emisyona sahip çevreci cihazlar tercih edilmeli. Cihazların enerji tasarruf özelliği olmalı. 1 saatteki yakıt tüketimi en az olan tercih edilmeli. Yapılan hesaplamalar, enerji verimliliğine gereken önemi gösterdiğimiz takdirde, enerji harcamalarımızda en az yüzde 20-30 oranında tasarruf olacağını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Isı tasarrufu için bazı öneriler

-Pencerelerin çift camlı olması ve yalıtım yapılması.

-Evlerde ısı kazanlarını düşük sıcaklıkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomik.

-Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörler iptal edilmeli, her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalı.

-Odalarda masa, sandalye ve yatakları dış duvarlardan uzak tutmalı.

-Güneş alan camları her gün temizlemeli ve güneşin pasif ısıtmasını sağlamalı.

-Gece, gündüz ısınan evleri yüzde 50-55 oranında nemlendirmeli. Çünkü nemli hava, sıcaklığı daha iyi tuttuğundan buharlaşma azalacak; vücut daha az ısı kaybedecektir.

-Kullanılmayan oda, kiler antre ve merdiven radyatörlerini kapatmalı, radyatörlerin üstlerini kapatmamalı.

-Pencere ve kapıların hava sızdırmazlığı kontrol edilmeli. Hava sızıntısı olabilecek yerleri, hava sızdırmaz şeritlerle, bantlarla kaplamalı.

-Çatı odanız varsa üst katını uygun şekilde yalıtmalı, mümkünse pencereler çift camlı olmalı.

-Radyatörlerden taşınım ve ışınım yoluyla çıkan ısı radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır.

-Kombi, klima, kalorifer, ısı merkezlerinin yıllık bakımları mutlaka yaptırılmalı.