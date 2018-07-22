Engelsiz Mehteranlardan Çeşme Emniyet Müdürü Alev’e vefa

Başka bir konser için Çeşme yakınlarına gelen, engellilerden oluşan Mehter Takımı, ilçelerinde görev yaptığı dönemde tüm Aliağalıların sevgisini kazanan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev’e vefa göstererek, Çeşme halkına ücretsiz meydan konseri vermek istedi. Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı ve Engelleri Aşan Engelsiz Mehteran Takımının Mehteran Başı İbrahim Erdemir’in isteğini memnuniyetle karşılayan İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’nın da onayıyla ve Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği aracılığıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda bir halk konseri verilmesini sağladı.

Mehteran takımının halk konserini, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

"Emniyet Müdürü Gürcan Alev, bizim canımız, abimiz, kardeşimizdir"

Konser öncesi bir açıklama yapan Mehteran Başı ve Dernek Başkanı İbrahim Erdemir, derneği 1998 yılında kurduklarını belirterek, "Son iki yılda, engellilere de imkan tanındığı zaman, her şeyi yapabileceklerini gösterebilmek için 8’i ortopedik, 13’ü özel bireysel engellilerden oluşan mehteran takımını oluşturduk. Bugün sizlerle buluşmamıza neden olan, Aliağa’mızın eski Emniyet Müdürü Gürcan Alev, bizim canımız, abimiz, kardeşimizdir. Bize bütün çalışmalarımızda destek veren bir büyüğümüzdü. Çeşmeliler ile buluşmamızı sağlayan Sayın Kaymakamımıza, Emniyet Müdürümüze ve Çeşmelilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Gönüllerini fethetmişiz"

İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de yaptığı konuşmada, Çeşme’ye gelmeden önce Aliağa ilçesinde bir yıl görev yaptığını belirterek, "Burada gördüğünüz, aslında kesinlikle engelleri olmayan, ’engelsiz’ kardeşlerimizin oluşturduğu mehter takımının provalarına, Aliağa’da görev yaptığım dönemde zaman zaman giderdim. Etkinliklerdeki konserlerine de giderdim. O dönemde gönüllerini fethettik herhalde ki, aynı zamanda Güneydoğu gazisi olan dernek başkanı beni aradı. ’Çeşme’ye yakın bir yere konsere geleceğiz. Çeşme halkına da bir konser vermek isteriz. Yeter ki bize yer gösterin’ dedi. Biz de bu güzel insanları dinlemek, biraz da olsa kulaklarımızın pasını silmek, manevi duygularımız biraz hareketlendirmek için buraya davet ettik. Şahsım ve teşkilatım adına kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Dernek ve Mehteran Başkanı İbrahim Erdemir’e çiçek ve Çeşme hatırası verirken, Erdemir de Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin’e hediye verdi.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndaki mehteran konseri vatandaşlardan büyük ilgi görürken, konser Alaçatı’da da tekrarlandı.