Diğer
Kategoriler
11 Ağustos 2018 10:25

Engelsiz Yaz Okulunda sertifika sevinci

Yaz aylarında onlarca farklı branşta düzenlediği yaz okulları ile çocuklara keyifli bir tatil dönemi sunan Karşıyaka Belediyesi, ‘engelsiz’ yaz okulları ile dezavantajlı genç ve çocukları da unutmadı.

Engelsiz Yaz Okulunda sertifika sevinci

11 Ağustos 2018 10:25

Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde düzenlenen yaz okullarına katılan çocuklar, kurslar sonunda sertifika almanın sevincini yaşadı.


Yaz okulları ile 7 binden fazla çocuk ve genç için hem sportif hem de kültürel kurslar düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi bünyesinde sürdürdüğü ‘Engelsiz’ Yaz Okullarını da tamamladı. El sanatları, yaratıcı drama, ritim, halk oyunları ile basketbol branşlarında verilen eğitimlere katılan dezavantajlı çocuklar sertifikalarını almanın da mutluluğunu yaşadı.



El emeği sergisini gezdiler


Karşıyaka Belediyesi Engelli Dinlenme Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı İsmail Demirtaş, meclis üyeleri ve aileler de katıldı. Sertifika töreni sonrasında, çocukların el emekleriyle hazırladıkları ürünlerin sergisi gezildi.



"Engelleri kaldırıyoruz"


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Biz engel tanımayan bir kentte yaşıyoruz ve engellerin hepsini büyük bir azimle aşmaya çalışıyoruz. Engelli bireylerimizin sosyal yaşama katılımı, ailelerinin de gün içinde kendilerine zaman ayırabilmeleri hayalimizi bu merkezle hayata geçirdik. Yaz okulları kurslarımız kapsamında dezavantajlı kardeşlerimizi de unutmadık. Onlara keyifli bir yaz tatili sunabildiysek ne mutlu bize” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç