Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 19:08

Erdoğan için 101 pare top atışı

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün itibariyle geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1.

Erdoğan için 101 pare top atışı

09 Temmuz 2018 19:08

Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan için İzmir’de 101 pare top atışı yapıldı.


Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan için İzmir’de 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Ege Ordu Komutanlığına bağlı topçu birlikleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilen top arabalarından 101 pare atış yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1. Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın göreve başlaması nedeniyle tören yapılacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giriş yaptığı sırada İzmir’de de denize doğru 101 pare top atışına başlandı.



101 pare top atışı nedir?


101 pare top atışı, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma bir gelenektir. Çok önemli kişilerin şerefine düzenlenen merasime Cumhuriyet döneminde de devam edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923’de Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçilmesi 101 pare top atışıyla ilan edilmiş, daha sonra seçilen tüm cumhurbaşkanları için aynı prosedür uygulanmıştır. Yapılan 101 pare top atışıyla aynı zamanda Türk ordusu, Başkomutanı’nı da selamlamış oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç