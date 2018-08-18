Erkekler, Futbol ve Dahası Aliağa’da sahnelendi

Kahkaha tufanı şeklinde geçen oyunun sonunda oyuncular, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışladı.

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesine organize edilen Aliağa’da Tiyatro Günleri kapsamında İstanbul Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Erkekler, Futbol ve Dahası" isimli tiyatro oyunu, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Aliağalılar iki perde halinde gösterime sunulan oyunu izlemek için erken saatlerden itibaren Açıkhava Tiyatrosu’na akın etti.

Televizyon ve tiyatro sahnelerinin başarılı ismi Cem Davran’ın sahnedeki performansıyla adeta devleştiği oyunun sonunda oyuncular, Aliağalılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, oyuncular Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’a “Aliağa’da Tiyatro Günleri”ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Aliağa’ya ikinci kez geldiğini ifade eden Oyuncu Cem Davran, Aliağa seyircisinin kendilerini tiyatro heyecanı ve coşkusuyla karşıladığını belirterek, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hep böyle tiyatro ve sanat dolu güzel günlerde yeniden Aliağalılarla buluşmak isteriz” dedi.