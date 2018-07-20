Erken doğan bebekler için iyilik pazarında buluşacaklar

Türkiye’de bebek ölümlerinin yüzde 75’i erken doğan bebeklerin hayatlarını kaybetmesi sonucunda gerçekleşiyor. Erken doğumlarda ortaya çıkan ve ölüme sebebiyet veren komplikasyonlarla savaşmak adına ailelere maddi ve manevi destek sağlayan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), iyiliğin sesini İzmir’den yükseltmek adına “İyilik Pazarı” etkinliğinde gönüllüleri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Evrim Akın’dan anlamlı destek

Ünlü sanatçı Evrim Akın’ın da katılımlarıyla gerçekleşecek etkinlikte, birbirinden şık ürünler erken doğan bebekleri yaşatmak için satışa sunulacak.

Sponsorların da destekleriyle çok anlamlı bir işin altına imzalarını attıklarını belirten ERDODER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Biriçim Didem Özkardeş, "Bebek ölüm oranları, tüm dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ülkemize baktığımızda ise bebek ölümlerinin yüzde 75’inin erken doğan bebeklerinin hayatını kaybetmesiyle yaşandığı görülüyor. Ülkemizin geleceği olan bebeklerimizi yaşatabilmek ve bu zorlu süreçte ailelerimize destek olmak adına çıktığımız bu yolda, çok önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Başta yönetim kurulu arkadaşlarımızın özverili çalışması, sponsorlarımızın desteği ve bizlerden desteğini esirgemeyen Evrim Akın’ın anlamlı katılımıyla gerçekleşecek İyilik Pazarı etkinliğimizle, iyiliğin sesini İzmir’den yükselteceğiz. Bebeklerimizin yaşamasına katkı sağlamak isteyen herkesi, İyilik Pazarı’na bekliyoruz" diye konuştu.