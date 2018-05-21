Eryavuz, “Futbolda dostluk kazandı”

Şampiyon olan Galatasaray ailesini ve Teknik Direktör Fatih Terim’i kutluyorum” dedi.

Şampiyonluk mücadelesinde İzmir’de oynan Göztepe-Galatasaray maçında Gomis’in attığı gol ile gelen galibiyet sonrası Galatasaray’ın Süper Lig’de 21. Şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan İzmirli işadamı Halil Eryavuz, “Bununla birlikte Gomis 2017-2018 sezonu Süper Lig gol kralı oldu. Gomis ayrıca Türkiye liginde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanına da sahip oldu. Sezonun ortasında İgor Tudor’dan görevi devir alan sevgili Fatih Terim; Galatasaray’a çok fedakarlıklar katmıştır. Takıma yol rehberi olmuştur. Bunun en açık gördüğümüz tablosu İgor Tudor geldiği gibi Selçuk, Sinan Gümüş, Donk gibi oyuncuları soğutulmuş ve kadro dışı bırakılmışken, Fatih Terim geldiğinde üçlüyü kazanmak için çok çabaladı ve başardı, babalık yaptı. Tudor üstünü çizerken. Fatih Terim öğrencilerine önemseyerek altını çizdi. Fatih Terim’in Galatasaray’a tekrardan dönmesi oyuncular, taraftarlar, yönetim arasında kısa sürede inanılmaz bir zincir halkasının hissini oluşturdu” diye konuştu.

Sporun birleştirici, kaynaştırıcı etkisinin çok yüksek olduğunun altını çizen Eryavuz, “Bu arada Galatasaray’a gönlünü vermiş emeği çok, benimde çok sevdiğim meslektaşız, aynı zamanda ağabeyim Abdurrahim Aybayrak da Galatasaray için çok mücadele verdi ve halende veriyor. Bunun devamını Ali Sami Yen, Gündüz Kılıç, Metin Oktay ruhu ile Şampiyonlar Liginde de göreceğiz. Tek dileğim Galatasaray’ın en güzel yerlerde yer almasıdır” dedi.