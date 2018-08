Etleri ’çözüldükten sonra hemen tüketin’ uyarısı

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Etlerin dondurulduktan sonra, tekrar çözülmesi bazı ’mikroorganizmalar’ için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder" dedi.

Beslenme Uzmanı Ali Mutlu, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber beslenme, et tüketimi ve saklanması konularında önemli açıklamalar yaptı. Mutlu, bayram günü kesilen hayvan etinin bekletilmeden birkaç saat içinde pişirilerek tüketilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, "Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle, mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Bayram süresince; mutlaka üç öğün yemek yiyin. Size verilen ikramlardan küçük miktarlarda tüketin, açık çay tercih edin ve günde 1 fincan kahveyi geçmeyin. Şekerlemelerden ve tatlılardan mümkün olduğunca uzak durunuz. Etleri yavaş ve düşük ısıda pişirin, yanında mutlaka yeşillik tüketiniz. Kavurma, kızartma gibi yağlı etlerden uzak durunuz. Günde 6-7 su bardağı ılık su için, etlerin yanına asitli içecekler yerine ayran, yoğurt, cacık tercih edin. Kalp sağlığınız ve kanserden korunmak için haftada iki kereden fazla kırmızı et tüketmemeye özen gösteriniz" dedi.

Etleri küçük parçalara ayırıp, buzdolabı poşetine sarılmalı

"Kesilen etlerin korunması ve saklanması insan sağlığı açısından çok önemlidir" Özel Ege Şehir Hastanesi Beslenme Uzmanı Ali Mutlu, şöyle devam etti:

"Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil; birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak yağlı kağıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler; buzlukta eksi 2 derecede birkaç hafta, eksi 18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir. Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra, tekrar çözülmesi bazı ’mikroorganizmalar’ için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Etlerin, ’oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil’, yine buzdolabının alt bölmesinde çözülmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözülmesi beklenebilir. Etin çabuk çözülmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözülme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketimi artmaktadır. Doğru beslenmeyle yeterli miktarda protein almak önemli bir yer tutmaktadır. Kırmızı et; biyolojik değeri yüksek demir minerali, çinko, magnezyum, konjuge linoleik asit, kaliteli protein, doymuş yağlar ve niasin içermektedir."