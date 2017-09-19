FETÖ’den tutuklu avukatın yargılanmasına devam edildi

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında soruşturma ve operasyonları yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato ve İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen’in isimlerini basın yoluyla açıklayarak deşifre ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanan Aksoy’a verilen 3 yıl hapis cezasının İzmir İstinaf Mahkemesince onanmaması üzerine, Aksoy’un yeniden yargılanmasına başlanıldı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlanan davanın duruşmasında, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanık Ali Aksoy ve sanık avukatı ile mağdur sıfatıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato hazır bulundu.

Ek süre talebi nedeniyle dava ertelendi

Mahkeme başkanı, sanık Ali Aksoy’un son duruşmada reddi hakim talebinde bulunduğunu ancak önceki duruşmada mahkeme başkanlığı yapan hakimin görev yeri değiştiğini ve bu talebin değerlendirilmediğini söyledi. Başsavcıvekili Okan Bato, sanık hakkında şikayetçi olduğunu, sanığın yargılamayı uzatma çabası içerisinde olduğunu, mahkeme tarafından sanığa itibar edilmemesini ve sanığın yargılandığı konunun net ve açık olduğunu söyledi.

Basın açıklamasında zikrettiği isimlerin kamuoyunca bilinen isimler olduğunu belirten sanık Ali Aksoy, “Hiçbir şekilde bunları hedef göstermek adına isimlerini vermedim. İstihbarat ya da devletin gizli ajanı sayılabilecek kişilerin isimlerini deşifre etmedim. Eylemimde suç unsuru bulunmuyor” dedi.

Aksoy’un avukatı, müvekkilinin avukatlığını yapan arkadaşının istifa etmesinden dosyayı yeteri kadar inceleyemediğini gerekçe göstererek savunma yapabilmesi için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.