FETÖ’nün İzmir jandarma yapılanması ortaya çıktı

Silahlı terör örgütünün jandarma içerisinde en başta ’İl jandarma imamı’ bulunurken ’Güney saha’ ve ’Kuzey saha’ olarak jandarma yapılanmasını ikiye böldüğü, subay, astsubay, uzman çavuş ve sivil memurların başında bir ’abi’ bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce 15 Temmuz’da kalkışılan askeri darbe girişimi sonrasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir İl Jandarma Komutanlığı yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik özel ekipler ile çalışmalar başlatıldı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve operasyonlar kapsamında, örgütün, jandarmayı ’Kuzey Saha’ ve ’Güney Saha’ adı altında ikiye ayırarak jandarma personelinden sorumlu örgüt abilerini ve bu abilere bağlı jandarma personelini yapılandırdığı belirlendi. FETÖ’nün ’Kuzey Saha’ yapılanmasında; Aliağa, Bergama, Çiğli, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Menemen bulunurken, ’Güney Saha’ yapılanmasında İzmir il merkezi, merkez ilçe konumundaki Buca, Bornova, Karabağlar ile Güzelbahçe, Bayındır, Beydağ, Çeşme, Karaburun, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Seferihisar, Tire ve Torbalı ilçelerinin yer aldığı tespit edildi.

Rütbeye göre ’abi’

Örgütün il imamına bağlı, il jandarma imamı, jandarma imamına bağlı hususi abiler, hususi abilere bağlı; subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlardan sorumlu ayrı mesul abiler şeklinde oluşturdukları ortaya çıktı. İzmir İl Jandarma yapılanmasında yer aldığı tespit edilen; 2 jandarma imamı, 2 hususi abi, 20 mesul abi hakkında, diğer illerden ise 1 il imamı (Denizli), 1 jandarma imamı (Edirne), 3 mesul abi (Gaziantep, Kastamonu ve Edirne), 1 bölge sorumlusu (İstanbul) hakkında işlem yapıldı. Örgütün sivil kanadına yönelik 1 il imamı, 3 Jandarma imamı, 2 hususi abi, 23 mesul abi, 2 abla ve 1 bölge sorumlusu olmak üzere toplam 32 sivil örgüt mensubu, jandarma ve asker kanadına yönelik ise 25 subay, 111 astsubay, 48 uzman çavuş, 1 sözleşmeli deniz çavuşu olmak üzere toplam 185 jandarma ve diğer kuvvetlere (Kara, Deniz ve Hava) bağlı askeri personel hakkında gözaltı işlemi uygulanarak yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Jandarmanın sivil kanadı

Ayrıca bu operasyonların gerçekleştirilmesi sırasında, anılan terör örgütünün Jandarma Komutanlığı yapılanması içinde izlerine ulaşılan ve bu yapılanma içinde, memur seviyesinde örgüt içinde yer aldıkları tespit edilen 9 polis memuru, 2 adliye zabıt katibi, 1 din görevlisi, 1 akademisyen, 1 ilçe milli eğitim müdürü, 1 halk eğitim merkezi müdürü, 1 okul müdürü olmak üzere toplam 16 memur hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

126 askeri personel tutuklandı

Aralarında polis memurlarının da bulunduğu 16 memur hakkındaki işlemler ile 5 sivil örgüt mensubunun açık kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalara devam ettiği açıklandı. FETÖ/PDY’nin jandarma ve asker kanadında yer alan ve kripto olarak nitelendirilen 18 subay, 75 astsubay ve 33 uzman jandarma çavuş olmak üzere toplam 126 askeri personel tutuklanırken 4 subay, 34 astsubay ve 17 uzman jandarma çavuş olmak üzere toplam 55 askeri personel adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 subay ve 1 astsubay olmak üzere toplam 4 askeri personel ise dosya kapsamında firari olarak arandığı bildirildi.

İllerin yapılandırılması

Genel olarak toplamda 233 sivil, jandarma, asker ve polis olan örgüt mensubu hakkında yasal işlem yapıldı. Yine bunlardan 113’ünün örgütün şifreli haberleşme programını kullandığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan ayrıca kripto olarak nitelendirilen örgüt mensuplarının kendi elleri ile çizdikleri şemalardan, FETÖ/PDY’nin Türkiye’deki il bazında yapılanmalarının il abisi, il abisine bağlı jandarma, diğer kuvvetler, emniyet ve diğer kamu kurumlarından sorumlu imamlar, il abisine bağlı il öğrenci sorumlusu şeklinde oluşturulduğu tespit edildi. Elde edilen yeni deliller, itiraflar ve bilgiler çerçevesinde soruşturmaya devam edildiği belirtildi.