Foça’ya Çaycuma’dan misafirler var

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, misafir grubun sorumlusu Nilgün Çelik ve ekibini makamında kabul etti. Başkan Demirağ, “Çaycuma’dan katılan değerli dostlarımıza çok teşekkür diyoruz. Gençliğin bayramı ‘19 Mayıs’ı, coşku ve gururla kutlayacağız” dedi.

Foça Belediyesi’nden Arkeolog Ertan Aksoy eşliğinde kısa bir kent turu yapan misafir ekip, Foça’nın doğal ve tarihi zenginliklerini hayranlıkla izledi. Foça Belediyesi’nin davetiyle ilçeye gelen misafir ekip, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da, Foça Demokrasi Meydanı’nda gösterilerini sunacak.