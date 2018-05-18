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18 Mayıs 2018 21:59

Foça’ya Çaycuma’dan misafirler var

Zonguldak Çaycuma Belediyesi ve Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi, ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ kutlamalarına katılmak için Foça’ya geldi.

Foça’ya Çaycuma’dan misafirler var

18 Mayıs 2018 21:59


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, misafir grubun sorumlusu Nilgün Çelik ve ekibini makamında kabul etti. Başkan Demirağ, “Çaycuma’dan katılan değerli dostlarımıza çok teşekkür diyoruz. Gençliğin bayramı ‘19 Mayıs’ı, coşku ve gururla kutlayacağız” dedi.


Foça Belediyesi’nden Arkeolog Ertan Aksoy eşliğinde kısa bir kent turu yapan misafir ekip, Foça’nın doğal ve tarihi zenginliklerini hayranlıkla izledi. Foça Belediyesi’nin davetiyle ilçeye gelen misafir ekip, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da, Foça Demokrasi Meydanı’nda gösterilerini sunacak.




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