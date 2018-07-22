Fotoğraflarla anne kız öyküleri Foça’da

Değişim Liderleri Derneği’nin “Smyrna Kadınları Projesi” kapsamındaki sergi Türkiye’de anne-kız ilişkilerinin haritasını çıkarma amaçlı bir çalışmanın ürünü.

Foça Reha Midilli Kültür Merkezi Sergi Holü’nde 22 Temmuz 2018 Pazar Günü saat 19.30’a kadar açık kalacak sergide, gönüllü olarak yer alan 15 anne-kızın siyah beyaz fotoğrafları ve öyküleri yer alıyor. Serginin küratörlüğünü Funda Sakaoğlu, sanat yönetmenliğini Ahmet Kapkın, teknik yönetmenliğini ise Yiğit Eryek üstleniyor. Uzman psikolog Emel Akay Tunal fotoğraf ve öykülerden yaptığı değerlendirmelerle projeye önemli katkılar sunuyor.

Toplum genelini kapsayacak şekilde geliştirildi

Benek Kapkın, Değişim Liderleri Derneği’nin Türkiye’de, hem üreten hem yöneten, ayakları yere basan, güçlü kadınlar yetiştirilmesi için çalışmalar yaptığını, bu çalışmaların bir parçası olarak anne kız ilişkilerini araştırdığını, öykülerini dinledikten sonra uzman bir psikolog tarafından sorulan sorunun değerlendirilmesiyle ilişkili haritalarının çıkarıldığını söyledi. Çalışmaların toplumun genelini kapsayacak şekilde geliştirildiğini, kendisinin de bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kapkın, “Daha önce Resim ve Heykel Müzesi’nde açtığımız, şimdi Foça’da beğeniye sunduğumuz sergimizi Eylül Ay’ında Karşıyaka Mavişehir Hamza Rüstem Sergi Salonunda tekrarlayacağız. Toplumun değişik kesimlerinden anne kızların ilişkilerini fotoğraflar, öyküleri ve psikolog değerlendirmeleriyle izleyenlere, ilgililere tekrar yansıtmaya çalışacağız” dedi.