Funda Arar, Aliağa’da hayranlarıyla buluştu

Maviyle yeşilin bir araya geldiği 72 dönümlük Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı, en güzel parçalarını Aliağalılar için söyledi.

Bugüne kadar bir Altın Kelebek Ödülü ve bir Türkiye Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanan Funda Arar, Aliağa’da unutulmaz bir konsere imza attı. Konseri izlemek isteyen 40 bini aşkın Funda Arar hayranı Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na akın etti. Güzel şarkıcıyı yakından görmek isteyenler erken saatlerde konser alanını doldurdu.

Kulakların pasını sildi

Funda Arar, hayranlarının yoğun tezahüratları ile sahne çıktı. Konserine “Gamsız” adlı parça ile başlayan ünlü şarkıcı konserinde “Haberin Var Mı?”, “Benim İçin Üzülme”, “Alagül”, “Hafıza”, “Yediverenim”, “Yak Gel” gibi birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Eski ve yeni şarkılarından toplam 23 parça seslendiren Funda Arar, kulakların pasını sildi. Romantik şarkıları ile hüzünlü dakikalar yaşatırken hareketli parçalarıyla da müzik severlere keyifli anlar yaşattı.

Aliağalılar ile düet

Aliağa konserine uzun şifon bir elbise ile çıkan Funda Arar’a sahnede 10 kişilik enstrüman ekibi eşlik etti. Funda Arar, hemen hemen bütün parçalarını hayranları ile birlikte söyledi. Konseri izlemeye gelenler telefonları ile yaptıkları video çekimi ve fotoğraf kareleriyle anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Konserin bir bölümünde sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, ünlü şarkıcıya yaz konserlerine katılımlarından ötürü teşekkür ederek hediye takdim etti. Son olarak “Ben Tabii ki” şarkısını seslendiren Funda Arar, hayranlarının tezahüratları ile sahneden ayrıldı.

Konser öncesi su jeti ve flayboard gösterisi

Konser öncesinde “2018 Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası” kapsamında Aliağa’ya gelen sporcular Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda şov yaptı. Su jeti ve flyboard gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.