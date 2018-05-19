Galatasaray taraftarları Ödemiş’te sokağa döküldü

şampiyonluğunu elde etmesinin ardından Ödemiş ilçesinde sarı-kırmızı takımın taraftarları sokağa döküldü.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasına lider giren Galatasaray deplasmanda Göztepe’yi 1-0 yenerek, 75 puana yükseldi ve 21. şampiyonluğunu ilan etti.

Ödemiş ilçesinde Salı Pazarı Parkı’nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izleyen Galatasaray taraftarları, maçın hemen ardından Saraçoğlu ve Sağlık Caddeleri boyunca yürüyüşe geçtiler. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla slogan atarak yürüyen kalabalığa, araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.