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23 Haziran 2017 10:30

Gaziemir’de ‘Halil İbrahim sofraları’

Ramazan ayı boyunca “Bereketli Ramazan Akşamları” adıyla kentin farklı noktalarında iftar yemekleri düzenleyen Gaziemir Belediyesi, son iftarda 2 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Gaziemir’de ‘Halil İbrahim sofraları’

23 Haziran 2017 10:30


“Bereketli Ramazan Akşamları” adı altında Ramazan Ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği iftarlarla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Gaziemir Belediyesi, bu yılın son iftar yemeğini kentin tarihi meydanı Abdullah Arda Meydanı’nda düzenledi. Belediyenin bu yıl ki son iftar yemeğinde yaklaşık iki bin Gaziemirli aynı sofrada oruç açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğine Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.



Paylaşmanın mutluluğu


Her yıl Ramazan ayı boyunca düzenledikleri iftar sofralarında binlerce vatandaşı buluşturduklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Ramazan ayında birlik ve beraberlik duygusunun düzenlediğimiz iftar yemekleriyle en üst seviyeye çıkmasını sağlıyoruz. Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarında binlerce vatandaşımızı aynı sofra etrafında buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Huzur ve barış içinde, bir ve beraber olmanın coşkusuyla mutlu bir Ramazan yaşadık” dedi.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün katkılarıyla Ramazan Ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar yemeklerinde Gaziemirliler birlik, beraberlik içinde oruç açtı.




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