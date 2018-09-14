Gaziler Günü Aliağa'da kutlanacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921de ‘Mareşal' rütbesi ile ‘Gazi' unvanı verilişinin 97. Yıl dönümü Aliağa'da düzenlenecek tören ile kutlanacak.

Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinliklerle devam edecek.

Saat 10.30'daki program mehteran takımı karşılaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunması ile başlayacak. Kur'an Tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından canlandırmalar ve sinevizyon gösterimleri gerçekleştirilecek. Program “Gazilerimiz Anlatıyor” bölümü ile son bulacak.