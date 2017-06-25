Geri dönüşüme 42 tonluk katkı

Atık yağların toplanmasıyla 1,5 milyar litre içme suyunun kirlenmesinin önüne geçildi. Metal, cam ve plastik atıklar ile 1,7 milyon litreden fazla benzin tasarrufu sağlandı. Kağıt ve kartonların geri dönüşümüyle de onlarca ağaç kesilmekten kurtuldu.

Doğa korunuyor, ekonomi kazanıyor

İzmir’de ilk kez 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kuran Karşıyaka Belediyesi, hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye önemli katkılar sağladı. Ağustos 2016’da faaliyete geçirilen tesiste bugüne kadar; 17 bin kilogram karışık ambalaj, 5 bin 855 kilogram metal, 3 bin 215 kilogram plastik, bin 200 kilogram cam ambalaj, bin 489 kilogram bitkisel atık yağ, 6 bin 397 kilogram atık pil, 140 kilogram ilaç, 400 kilogram elektronik atık ve 6 bin 435 kilogram lastik toplandı. Atıklar, yeniden üretim süreçlerine dahil edilmek üzere, lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edildi.

Daha yaşanabilir bir dünya için

Geri dönüşüm çalışmalarıyla daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya hedefine destek veren Karşıyaka Belediyesi; sağladığı tasarruflarla ülke ekonomisine de katkı sundu. Bu çerçevede; toplanan evsel kaynaklı bitkisel atık yağlar ile 1,5 milyar litre içme suyunun kirlenmesinin önüne geçildi, sudaki canlıların yaşam tehlikesi ortadan kaldırıldı. Metal atıkları ile 1,7 milyon litre, cam ambalaj atıkları ile 120 litre benzin tasarrufu sağlandı. Plastik atıklarla 50 varil petrol ve 18.5 kilowatt elektrik enerjisi tasarrufu elde edildi. Geri dönüştürülen her 1 ton kağıt/karton atık ile de 17 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ayrıca tesiste, 561 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitimler verildi.

Türkiye’deki sayılı tesislerden

Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu’nun çevre adına örnek bir yatırım olduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Latife Hanım Mahallemizde inşa ettiğiniz bu merkezle İzmir’de bir ilke imza atarken, Türkiye’nin de sayılı tesislerinden birini kentimize kazandırmış olduk. Burada 13 ayrı türde atık çöpe karışmadan toplanıyor; hem çevre hem de ekonomi adına önemli kazanımlar sağlanıyor. Atıkların üretim süreçlerinde yeniden kullanılmasıyla, sıfırdan üretime oranla büyük tasarruflar elde edilirken; doğal kaynaklar, çevre, su, ağaçlar, yani dünyamız ve geleceğimiz korunmuş oluyor. Çevre bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak adına, tesisimizde öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri de gerçekleşiyor. Hem merkezimizle hem de diğer faaliyetlerimizle, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.