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22 Haziran 2017 10:21

Gökhan Keser, Forum Bornova’da İzmirliler ile buluşuyor

Forum Bornova, geleneksel yaz akşamı canlı müzik etkinliklerine Gökhan Keser’in akustik konseri ile başlıyor.

Gökhan Keser, Forum Bornova’da İzmirliler ile buluşuyor

22 Haziran 2017 10:21



İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova’da geleneksel yaz eğlencesi başlıyor. Forum Bornova açık hava performanslarının ilki, Türk pop müziğinin en genç ve başarılı isimlerinden Gökhan Keser’in, en sevilen şarkılarını seslendireceği akustik konser ile 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek.



Ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak konserlerde So Soul Band, Luz Band ve Grup Kafama Göre birbirinden keyifli parçaları yorumlayacak. Her hafta salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek etkinlikler yaz boyunca sürecek. Canlı müziklerin renk katacağı performanslar serisi Ramazan Bayramı’nda da Forum Bornova ziyaretçileri için seslendirilecek. Yaz boyunca devam edecek canlı müzik etkinliklerine tüm müzikseverler davetli.




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