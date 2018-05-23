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23 Mayıs 2018 18:56

Göztepe, Bayram Bektaş’ı açıkladı

Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, dün akşam saatlerinde anlaşmaya vardığı Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe, Bayram Bektaş’ı açıkladı

23 Mayıs 2018 18:56


Spor Toto Süper Lig’deki ilk sezonunu 49 puanla 6. sırada bitiren Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna ile dün akşam yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Son olarak Ümraniyespor’da görev yapan Bektaş, daha önce ise Elazığspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımlarında teknik direktörlük görevini üstlenmişti.


Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonunda Ümraniyespor’u çalıştıran genç teknik adam, takımını Play-off’a taşımayı başarmıştı.




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