Guinness rekorlu pastacı işin inceliklerini anlattı

Kursiyerlere iki gün boyunca pasta yapmanın inceliklerini anlatan Lo Presti, kursiyerlerle birlikte yeni bir Guinness rekor denemesi teklifine ise "Neden olmasın?” yanıtı verdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın özel politika gerektiren dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınların ilgi ve yeteneklerini değerlendirerek meslek edindirmek, çalışanların becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, girişimciliği özendirmek ve firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığını karşılamak amacıyla başlattığı ’Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi’ projesi uluslararası bir pasta ustasını ağırladı. 2015 yılında 268 metrekarelik pasta imalatıyla yılın Guinness rekorunu kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen İtalyan şef Loreno Lo Presti, ’Güçlü Kadın Güçlü Ekonomi’nin konuğu oldu. Konuk şef, Meslek Fabrikası’nda bir araya geldiği 100 kadına işin inceliklerini anlattı. Lo Presti, “EBSO, Milano Ticaret Odası ve İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği ortaklığında gerçekleştirilen bu proje çok hoşuma gitti. Çikolata, glütensiz ürünler ve kek, pasta dizaynı konusundaki uzmanlığımı, bir nebze olsun aktarma teklifini düşünmeden kabul ettim” dedi.

"İnşaat yapmakla aynı şey"

Aslen inşaat mühendisi, mimar olduğunu, aile restoranında çalışırken pastacılığa ilgi duymaya başladığını ifade eden Lo Presti, “Mühendislik okurken sınavların stresini yemek yaparak, tatlı yaparak atardım. Ardından bu işi daha çok sevdiğimi, istediğimi hissettim. Bu iş için çok fedakarlık yaptım. Tutku ile bu işe sarıldım. Bu işin ve zorluğun üstesinden geldim. Aslında bina yapmakla, pasta yapmak aynı şey. İkisi de mühendislik bilgisi gerektiriyor. Bu projeye konuk şef olarak dahil olma teklifi çok hoşuma gitti. İzmirli kursiyerlerle iki yoğun gün boyunca pasta yapmanın, tatlı yapmanın inceliklerini, deneyimlerimi paylaştım. Onların konuya ilgisi beni çok memnun etti” diye konuştu. İzmirli kursiyerlerle yeni bir Guinness rekoru denemesi teklifi için “Neden olmasın?” yanıtı veren Presti, “Avrupa Birliği ile ilgili ilintili bir projeyle Guinness rekoruna aday olabiliriz. Bunun üzerinde hep birlikte düşünelim” dedi.

"Güçlü kadın, güçlü toplum demektir"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, geçtiğimiz yıllarda Pastacılar ve Fırıncılar Derneği ile birlikte gerçekleştirdikleri pastacılık eğitiminde bine yakın kursiyerden 700’ünün hemen iş bulduğunu, kendi iş yerini açanlar olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: “Nüfusunun yüzde 49.8’nin yani neredeyse yarısının kadınlardan oluştuğu ülkemizde, kadın istihdam oranının erkek istihdam oranının yarısında olduğu tabloyu değiştirmeliyiz. Çünkü, güçlü kadın güçlü toplum demektir. Bu anlamda, kadınlarımızın iş hayatına katılımını artırmamız gerekiyor. EBSO olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de bu konuda çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz."

Proje hakkında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek yeniden hayat verdiği 109 yıllık Meslek Fabrikası binasında gerçekleştirilen finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından sağlanan, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Pastacılar Fırıncılar Derneği ve İtalya’dan Milano Ticaret Sanayi Odası- Formaper ortaklığında yürütülen kurs, hafta içi her gün devam ediyor. 100 kadının katıldığı eğitimlerde klasik Türk mutfağı lezzetlerinin yanı sıra şeker hamurundan yaptıkları çizgi film karakterli pasta ve kurabiyelerle parmak ısırtan kursiyerler, 8 ay süren eğitimin sonunda pastacılığın püf noktalarını öğrendikleri gibi sertifika almaya da hak kazanacak.