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22 Mayıs 2018 10:25

Hakemler Bayraklı’da yarıştı

Bayraklı Belediyesi, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Halil Erdoğan Futbol Turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Hakemler Bayraklı’da yarıştı

22 Mayıs 2018 10:25

Kıyasıya geçen karşılaşmalarda hakemler futbolcu oldu, şampiyonluk için yarıştı. Final karşılaşması nefesleri keserken, mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetti.


Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvada sadece hakem ve gözlemciler futbol oynarken turnuva maçlarını kadın hakemler yönetti. Final karşılaşmasında ise FIFA hakemi Alper Ulusoy görev yaptı. Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliğini üstlendiği futbol turnuvasına Türkiye’nin ilk hakem eğitmeni olarak bilinen Halil Erdoğan’ın ismi verildi. 16 takımın katıldığı turnuvada Süper Lig hakemleri Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde bir araya geldi. Bugüne kadar yeşil sahalarda düdük çalarken görmeye alışık olduğumuz hakemler, düzenlenen turnuva kapsamında bu kez futbolcu olarak meslektaşlarıyla karşı karşıya geldi. Toplam 32 maçın oynandığı Halil Erdoğan Futbol Turnuvasına; MHK üyesi, FIFA eski hakemi Erol Ersoy, FIFA Hakemi Halis Özkahya, FIFA Hakemi Alper Ulusoy, Süper Lig Hakemi Hakan Ceylan, Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç ve hakem gözlemcileri katıldı.


Turnuvanın final müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne olurken, şampiyonluk için yarışan Nankatsu ve Borussia Dalton takımları arasındaki karşılaşma nefesleri kesti. Normal süresi 1-1 biten maçı seri penaltı atışları sonrası Nankatsu kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Respect Team ise turnuvada 3. oldu. Düzenlenen törende dereceye girenlere kupaları teslim edildi. Etkinliğe turnuvaya ismini veren Halil Erdoğan’ın oğlu Mesut Erdoğan da katıldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, çok gururlandığını söyledi. Turnuvada ayrıca en iyi kaleci ve gol kralına da ödüller verilirken, desteklerinden dolayı Bayraklı Belediye Belediyesine de plaket takdim edildi.




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