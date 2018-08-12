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12 Ağustos 2018 11:24

Hamile kadın kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir otomobil, yol kenarındaki başka bir otomobile çarptı.

Hamile kadın kazada hayatını kaybetti

12 Ağustos 2018 11:24

Kazada 5 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 8 aylık hamile bir kadın da bulunuyor.


Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir’in Çiğli ilçesi Harmandalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çiğli’den Menemen istikametine giden Yusuf Özdemir yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği virajı alamayınca yol kenarında duran otomobile çarptı. Kazada, park halindeki araçta bulunan 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol ile 8 aylık hamile Gamze Arba, Osman Arba ve Hakan Çelikkol ile diğer otomobilin sürücüsü Yusuf Özdemir ve yanındaki Sami Maktan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 aylık hamile Gamze Arba’nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.




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