Hayrat İnsani Yardım Derneği’nden Başkan Acar’a ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Hayrat İnsani Yardım Derneği temsilcilerini ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir İl Temsilcisi Ali Osman Aslancı’nın yanı sıra Aliağa Temsilcisi Osman Erduran ile Aliağa İhsan Derneği Başkanı Talha Eray Şengönül yer aldı.

İzmir İl Temsilcisi Ali Osman Aslancı, sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dernek temsilcileri ziyaret sonrasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nın Osmanlıca tıpkıbasımını ve Tevafuklu Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Serkan Acar, dernek temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.