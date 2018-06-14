İhracat şampiyonları listesine 159 Egeli girdi

İhracat şampiyonları listesine 2015 yılında 138, 2016 yılında 156 Egeli firma girmeyi başarmıştı.

Ege Bölgesi, Marmara Bölgesinden sonra listede en fazla firma ile temsil edilen bölge olurken, İzmir, ilk bin ihracatçı listesinde 83 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il konumunu korudu. İzmir’i 68 firma ile Gaziantep, 65 firma ile Kocaeli ve 62 firma ile Bursa takip etti. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2017 yılında 11 milyar 601 milyon dolarlık döviz kazandırdı.

Türkiye’nin ihracat şampiyonları listesinde ilk 100 firmanın 14 tanesi Egeli ihracatçılardan oluştu. İlk 100 ihracatçı arasında yer alan Egeli 14 firma 2016 yılında 5 milyar 80 milyon dolar ihracat yapmışken, 2017 yılında yüzde 12’lik artışla 5 milyar 685 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

İzmir’den 83 ihracat şampiyonu çıktı

İzmir 2016 yılında ilk bin listesinde 81 firma ile yer alırken, 2017 yılında 83 firmayı listeye taşımayı başardı. Denizli’den 28 ihracat şampiyonu çıkarken, Manisa 19 ihracat şampiyonu ile temsil edildi. 2017 yılında İhracat bin listesinde, Aydın ilinden 10 ihracatçı firma, Balıkesir ve Kütahya’dan 6’şar firma, Muğla’dan 4 firma, Afyonkarahisar’dan 2 firma ve Uşak’tan 1 firma yer almanın mutluluğunu yaşadı.

“Her yıl sayımız artıyor”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan İlk 1000 İhracatçı Listesinde, Egeli ihracatçıların sayılarının her yıl arttığını, bundan da mutluluk duyduklarını söyledi.

EİB üyesi ihracatçıların, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 23’lük ihracat artış hızı yakaladığına işaret eden Eskinazi, “2018 yılının ilk 5 ayında Türkiye ortalamasından 9 puan fazla ihracat artış başarısı yakaladık ve Türkiye’ye 5 milyar 563 milyon dolar döviz kazandırdık. Yılın geride kalan diliminde de bu başarıyı devam ettirip 2018 yılı İlk 1000 İhracatçı Listesine daha fazla Egeli firmanın girmesi için çalışacağız” diye konuştu.