İki başbakan, yirmi iki bakan ve sayısız devlet adamı yetiştiren lise

Aynı zamanda birçok sanatçı ve milletvekiline eğitim veren okul, yeni neslin gözdesi haline geldi.

İzmir’deki tarihi Atatürk Lisesi, adeta tarihe meydan okuyor. Kuruluşu 1888 yıllara dayanan okul, yeni kurulduğu dönemde İzmir Mekteb-i Sultani adı ile eğitime başladı. Daha sonra isim değişikliğine giderek İzmir Erkek Lisesi adını da alan okula 1942 yılında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü İzmir Atatürk Lisesi adını verdi. 52 derslik, 105 öğretmen ve bin 900 öğrenci ile eğitime devam eden okulun yetiştirdiği isimleri duyanlar ise şaşıp kalıyor. Okulu koridorları, sınıflar, kütüphaneler ve labaratuvarlarsa adeta buram buram tarih kokuyor.

130 yıllık tarih

Okul kampüsü içerisinde bulunan ve geçmişte müdür lojmanı olarak kullanılan bina, dört yıllık restorasyonun ardından 2012 yılında okulun geçmişini yansıtan bir müzeye dönüştürüldü. Titiz bir arşiv araştırması sonucu oluşturulan müzede okulun ilk açıldığı dönemde kullanılan laboratuvar malzemeleri, kayıt defterleri, öğrenci dilekçeleri, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı’na katılan öğrencilerin fotoğrafları ve o dönemdeki eğitim malzemeleri yer alıyor. Okulun arşivlerinin titiz bir araştırması sonucu oluşturulan müze ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi.

Okuyan isimler Türkiye’ye yön verdi

Tarihe meydan okuyan okul, mezunları ve başarıları ile ön plana çıkıyor. Okulda okuyan isimlerse Türkiye’nin geleceğine de yön veren isimlerden oluşuyor. Eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu, yine eski Genelkurmay Başkanlarından Kazım Orbay, Türk edebiyatına değerli eserler kazandıran Necati Cumalı ve Salah Birsel gibi isimler bu lisede eğitim gördü. İki ünlü yazar olan Necati Cumalı ve Salah Birsel, aynı sınıfta okuyarak mezun oldu.

Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil de Atatürk Lisesi mezunu

Öte yandan, eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt, eski Ticaret ve Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz, eski Milli Eğitim Bakan Vasıf Çınar, eski Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar gibi önemli devlet adamları da bu okulda eğitim gördü. Yine yazarlar arasındaki Samim Kocagöz, İsmail Sivri; eski Genelkurmay Başkanlarından Mehduh Tağmaç, İlhami Sancar gibi isimler de bu okulun tarihi sıralarında okuyarak, yazılarını, kitapları ve dergilerini milyonlara ulaştırdı.

Ünlü spiker Fatih Portakal ve ünlü yazar Yılmaz Özdil de İzmir Atatürk Lisesinin öğrencileri arasında yer aldı. İzmir Atatürk Lisesi 22 bakan, 3 Genelkurmay Başkanı, devlet adamları, milletvekili, sanatçılar yetiştirdi.

"Bu yıl okulumuzun 130. kuruluş yılını kutluyoruz"

İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum, okulun 130. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını söyledi. Tutum, tarihi lise hakkında şöyle konuştu:

"Bu yıl okulumuzun 130. kuruluş yılını kutluyoruz. Okulumuzdan iki tane başbakan, sayısız devlet adamları çıkmış durumda. Milli eğitim ve adalet bakanlarının mezunları olması da bize ayrı bir gurur veriyor. Okulumuzun başarısındaki sırrı şöyle yorumluyorum; bu okulun koridorlarında milli eğitimin ruhu geziniyor, Atamızın ruhu geziniyor. Okulun başarısındaki bir diğer sır ise okulun 1920’li yıllardan gelen seçici öğretmen kadrosu ve birbirleri ile yarışan öğrencileri. Okulumuza gelen öğrenciler en yüksek puanlı öğrenciler, onunda bir avantajı var tabi."