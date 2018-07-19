İncirde verim file sistemiyle artacak

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği koordinasyonunda ve İncir Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kuru İncir Teknik Çalışma Grubu” toplantısında kuru incirin değerini daha fazla artırmak için önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritası belirlendi.

Kuru incirin geleceği, Aydın Erbeyli’de faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Kuru İncir Teknik Çalışma Grubu” toplantısında belirlendi. Daha kaliteli kuru incir üretimi sağlamak ve kuru incir üretiminde verimi artırmak için kolları sıvayan paydaşlar, belirlenen amaçlara yönelik yapılması gereken faaliyetleri masaya yatırdı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından koordine edilen ve İncir Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi destekleri ile gerçekleşen ve EKMMİB adına YK Başkan Yrd. Mehmet Ali Işık, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim ARPACI, EÜZF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen yönetiminde gerçekleştirilen toplantıya, kuru incir üretiminin yoğun olduğu Aydın ve İzmir İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Aydın, İzmir ve Nazilli Ticaret Borsaları, Aydın ve İzmir İl/İlçe Tarım Ziraat Odaları ve kuru incir ihracatçısı firmaların teknik personellerinden oluşan 60 kişilik bir teknik ekip katıldı. Kuru incir üretiminin hasat, hasat sonrası ve depolama aşamalarında yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemlerin tartışıldığı toplantıda önemli kararlar alındı.

Pilot bölgeler belirlenecek

Toplantıda incir ağaçlarının altlarına file sistemi kurularak hasat yapılmasının yaygınlaştırılması için bir ön çalışma yapılmasına karar verildi. Bu çalışmanın ilk ayağı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve bazı ihracatçı firmaların desteği ile hayata geçirilecek. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından belirlenecek köylerdeki pilot bahçelerde denemesine başlanacak sistem ile elde edilecek kalite artışı ve ekonomik analiz değerlendirmeleri gibi sonuçlar, sektör ve üretici temsilcisi kuruluşlar ile paylaşılacak. Sonuçların olumlu olması halinde gelecek üretim sezonunda bu sistemin ve tünelde kurutma sisteminin yaygınlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınmasının talep edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda Lisanslı depoculuk sisteminin/soğuk hava depolarının kurulması ve ilgili Bakanlıkça desteklenmesi yönünde girişimlerde bulunulması ve üretici depolarının iyileştirilmesi için yayın ve bilgilendirme çalışmaları yapılması kararları da alındı.

Üreticiler sosyal medya ile bilgilendirilecek

Kuru incir üretiminde ve ihracatında önemli konuların başında gelen Aflatoksin ve Okratoksin-A oluşumunun engellenmesi ile ilgili yapılacak faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda, üreticilere yönelik bilgilendirmelerin artırılması kararına varıldı. İncirin doğru üretim ve depolama süreçleri, Aflatoksin ve Okratoksin-A oluşumunu engelleyecek uygulamalar ve diğer İyi Tarım Uygulamalarının üreticilerle ile paylaşılması için sosyal medya ve SMS gibi etkin iletişim yöntemlerinden yararlanılacak. Ayrıca üretici, teknik personel, tüccar ve ihracatçılar arasında bilgi paylaşımı için sosyal medyada kuru incir mesaj grupları da kurulacak.

Fidan dikimine hız veriliyor

İncir verimliliğinin artırılması için alınacak tedbirlerin de masaya yatırıldığı toplantıda ağaç varlığının yaklaşık yüzde 80’inin bulunduğu etek ve dağlık kesimlerde erozyon kaynaklı kaybının önlenmesi gerektiği kaydedildi. Bunun için ağaç başına azalan verimin arttırılması amaçlı yamaç arazilerde toprak erozyonunu önleyebilmek için teraslamanın yaygınlaştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan teraslama ve barajlardan yüksek kesimlerde kurulacak göletlere basılacak suyun eteklerdeki bahçelere verilmesi için destekleme talep edilmesi kararı alındı. Toplantıdan çıkan bir diğer sonuç ise incir üretimi için yeni bozuk orman ve maliye hazinesine ait alanların üretime tahsisi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na tüm paydaşlarca ortak başvuruda bulunulması oldu. Ayrıca, incir bahçelerinde kuruma nedeniyle eksilen yerlere ilave incir fidanı dikimine de hız verilmesi gündeme alınan kararlar arasında yer aldı.

Önemli kararların alındığı toplantı ile ilgili görüşlerini paylaşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, daha önce benzerleri çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısıda yapılan ürün bazlı teknik toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini, incirle ilgili gelecek toplantının Kasım ayında yapılmasının planlandığını belirtti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak kuru incirde kalite ve verimi artırmak için yapılacak tüm çalışmaları destekleyeceklerini ifade eden Işık, paydaşlar arası iletişimin sağlanarak bilgi paylaşımından, proje ve duyuruların koordine edilmesine kadar birçok konuda işbirliğine gidileceğini ifade etti.