İrlandalı hastalar obezite ameliyatı için Türkiye’ye geliyor

Dr. Hayrullah Derici tarafından gerçekleştirilen mide küçültme operasyonlarıyla yeni bir hayata adım attılar. Dr. Derici, İrlanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden obezite hastası kabul ettiklerini söyledi.

Türk tıbbı obezite ameliyatlarında dünya markası olma yolunda ilerliyor. İleri ve genç yaştaki kişilerin aşırı kilolarını diyet, spor vb yollarla verememesi, hastalığa hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalıkları gibi rahatsızların eşlik etmesi obezleri, mide küçültme ameliyatına yönlendiriyor.

İrlandalı iki hasta, obezite ameliyatı olmak için İzmir’i tercih etti. Gelen İrlandalı John Martın Donagh (28) ve Annette Smyth (41), Özel İzmir Can Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Hayrullah Derici tarafından aynı gün ameliyat edildi. Operasyonların ardından yeni bir yaşama ‘merhaba’ diyen hastalar, “Türk doktorlarına güveniyoruz” dedi.

Zayıflamanın en sağlıklı yolu

İç dekorasyon işleri yapan, 4 çocuk babası Donagh, 115 kilo ile ameliyata girdiğini belirterek, sağlığına kavuşmak için obezite ameliyata olmaya karar verdiğini söyledi. Ev hanımı 91 kilo ağırlığındaki Smyht ise “Turist olarak İzmir’e çok geldim. Bu kenti seviyorum. Şifa bulmak için de buraya geldim. Obezite ameliyatından korkulmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Sağlığınızı kazanmak adına biz obezler için en sağlıklı ve hızlı yolun obezite ameliyatı olduğunu düşünüyorum. Can Hastanesi doktorlarına ve tüm personeline yakın ve samimi davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.