İş adamından ünlü şarkıcı Shakira’ya mektup ve bakır levha

Turizmin gelişmesi için çalışmalar yapan genç iş adamı Halil Eryavuz, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’ya ismine özel bakır levha ve Türkiye’nin güzelliklerini anlatan İspanyolca kaleme alınmış bir mektup verdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın, "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında İstanbul’da yaptığı konsere binlerce kişi akın etti. Binlerce kişi, Shakira’nın söylediği şarkılarla coştu. Turizmin gelişmesi için çalışmalar yapan genç iş adamı Halil Eryavuz da, ünlü şarkıcı Shakira’ya ismine özel bakır levha hediye etti. İş adamı, şarkıcıya ayrıca İspanyolca kaleme alınmış bir mektupta yazdı ve bu mektubu da teslim etti.

"Ünlü sanatçıya ülkemizin güzelliklerini anlatma fırsatı buldum"

Eryavuz, mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Umuda yolculuk söyledikleri bu olsa gerek. Çocukluğumdan beri yapmış olduğum çalışmaları çıkarmış olduğun albümleri takip etmekteyim. Senin bir Türk dinleyicin olarak şunları ifade etmeden geçemeyeceğim. Türkiye’nin Şanlıurfa kentine özel yapılan el olarak nitelendirdiğimiz Shakira isminin yer aldığı bakır işlemeli levhanın ve kentin tanıtım videosu broşürünü şahsım tarafından sana kendi elimle vermeyi çok istiyordum. Verdiğim hediye ve mektupla dünyaca ünlü sanatçıya ülkemizin güzelliklerini anlatma fırsatı buldum. 19 Kasım Madrid konseri öncesi ya da sonrası görüşme süresi kısa olsa da yanında olabilmek, buna eğer konseri organize eden şirket yetkililerinde katkısı olursa çok mutlu olurum. Tüm dünya barışı ve sevgisi adına."