İzmir Ticaret Odası"nın Kordon"da hayata geçirilen binasının tanıtım toplantısını İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ve Meclis Başkanı Rebii Akdurak, İncir salonunda yaptı. Ekrem Demirtaş, "1922 yılındaki büyük İzmir yangınında kül oldu. Hemen hemen aynı noktada ikinci binamızı yaptık. 1987 yılında ikinci binamızın yerine bugün de kullandığımı 3’üncü binamızı yaptık. Pasaportta deniz tarafındaki ana binamız 1987-2017 yılları arasında Odamıza 30 yıl boyunca hizmet verdi. Cumhurbaşkanlarından bakanlara çok önemli konuklar ağırladık. Kent ve ülke ekonomisine yön veren toplantılar yaptık. Ancak zaman içinde yetersiz kaldı. Bu nedenle 2001 yılından sonra ana hizmet binamızın karşısındaki Balkaner İş Han’ını aldık. Bu binamızda da Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticari İşlemler Müdürlüğü, Oda Sicil Müdürlüğü ile Mali İşler Müdürlüğü gibi üyelerimizi direkt ilgilendiren müdürlükler vardı" dedi.

24 Eylül 2014’de meclisin yeni bina yapımı için oybirliğiyle karar aldığını hatırlatan Demirtaş,+Teklif veren 30 mimari ekip arasından Ayyapı İnşaat - Mimar D. Turgut Çıkış-- Ahmet Sayar’ın projesini seçtik. 7 Ekim 2016’da da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yeni binamızın temelini attık. 29 Ekim’de düzenlediğimiz Cumhuriyet Balosu ile bir yerde açılışımızı yaparken, 13 Kasım’da da bu binada hizmet vermeye başladık. Tabii ki çok zor bir inşaat olduk. Eksi 17 metreye kadar indik, zeminden de 31 metre yüksekliğe çıktık. Yüzlerce kazık çaktık. Kordon şartlarında depreme son derece dayanıklı bir bina yaptık" ifadelerini kullandı.

"İzmir"e farklılık kattı"

Yeni binalarıyla İzmir’e farklılık kattıklarına da inandığını söyleyen Ekrem Demirtaş, eski binanın tarihi hakkında bilgi verdikten sonra şunları söyledi:

"Konumu ve tarihi itibariyle şehrin siluetinde önemli bir yeri olmasını istedik. Birinci Kordon tarafında zemin kat sergi salonları, birinci kat protokol salonu ve ikili görüşme salonu ve ikinci kat üst yönetim ve ağırlama alanları olarak düzenlendi. Bu bölümde 19’uncu yüzyılın İzmirine, ünlü yalılarına göndermeler var. Bu bölümde göreceğiniz herşeyin bir anlamı var. İzmir ve Ege Bölgesinin motiflerine yer verdik. Halılar, mobilyalar, duvar süslemeleri ona göre seçildi. Yerlerdeki, halılardaki motifler Agora kazılarından çıkan mozaiklerin motifleri. Vitraylarımız Kameraltı’nı anlatıyor. Halılarımızın büyük kısmı Ege halıları. Tabii ki bu binamızda da 21 ton su kapasiteli bir akvaryumumuz var. 570 m2 büyüklüğündeki bu salon toplantı düzeninde 350 kişi, balo düzeninde 440 kişi kapasiteli. Ayrıca bu toplantıyı düzenlediğimiz salon ve karşıda ikili görüşmelerin yapılacağı salon var. Tüm bu salonlarımız üyelerimize açık olacak. Özellikle yabancı konuklarını üyelerimiz burada ağırlayıp, toplantılar düzenleyebilecek. Birkaç ilave işimizle birlikte toplam maliyetimiz 75 milyon lira oldu. Son teknoloji sistemler kullanıldı ve bütün bina otomasyona bağlandı. Otomasyona bağlı cephe sistemi ile gün ışığından kontrollü bir şekilde yararlanıyoruz. Yeni hizmet binamıza yeşil bina sertifikası alınması için çalışmalar projelendirme aşamasında başladı ve Leed Gold sertifika başvurusunu yaptık."

Eski İTO binası eğitime ayrıldı

Kullandıkları eski iki binayı da eğitime tahsis ettiklerini anlatan Ekrem Demirtaş, "Aslında bizim ilk isteğimiz o bölgenin oteller bölgesi olması ve binalarımızın da otel olarak değerlendirilmesiydi. Bunun için yatırımcılara çağrı yaptık, ilanlar verdik ama başvuran olmadı. Biz de eski binalarımızı yine üyelerimiz için ve eğitim için değerlendirme kararı aldık. Binalarımız 10 yıllığına İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kiralanacak. Üniversiteden kira almayacağız, üniversite de tüm tadilat, bakım ve yönetim giderlerini üstlenecek. Deniz tarafındaki binamızda üniversitemiz yüksek lisans ve doktora derslerini verecek. Kara tarafındaki binada ise Türkiye’de odalar arasında bir ilk olan İzmir Ticaret Odası Meslek Okulu olacak. Burada yine Üniversitemiz ve Vakfımız işbirliği ile üyelerimize ihtiyaç duydukları eğitimleri vereceğiz, mesleki yeterlilik belgesi için gereken eğitimleri vereceğiz" dedi.

Başkan adaylığı ışığı yaktı

Açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını da kabul eden Ekrem Demirtaş, metal yorgunluk yaşayıp yaşamadığı ve seçimde aday olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt verdi. Ekrem Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Metal yorgunluk olup olmadığını sizler görüyorsunuz. Ben çalışmaktan yorulmam. Ben sadece İTO’yla ilgili değilim. Ekonomi Üniversitesi’nin mütevelli heyeti başkanıyım. Çalışmaktan zevk alan, çalışarak yaşayan biriyim. Metal yorgunluk bende olmaz" dedi. Başkanlıkta demokratik işgal de bulunduğu yönündeki tanımlamaları da kabul etmediğini söyleyen Ekrem Demirtaş, "Demokratik işgal diye terimi doğru kabul etmiyorum. Çünkü İTO bir Rotary kulübü değildir. İki senede bir nöbet değiştirerek başkanlık yapılan yer değildir. Projesi olan başkanlar uzun süre devam eder. İki yıl başkanlık yaparak böyle bir bina yapamazsınız. Üniversite kuramazsınız. İzmir’in önüne EXPO projesi koyamazsın. Ege’nin ilk yabancı dille eğitim yapan vakıf üniversitesidir. Uzun soluklu işler yapılınca burada kalınıyor. Demokratik işkal deyimi hak etmeyen bir kişiyim daha çok projelerimiz var. İTO İzmir’in yaşamında etkinliğini koruyacak" dedi. Ekrem Demirtaş adaylık konusuna ilişkin olarak ise "Ben hiçbir zaman haliçten gazel okuyan kişi olmadım. Meclise seçilmeden adayım demedim. Diyenlere bir şey demiyorum. Ama şu anda seçimlerde meslek komitesinden seçimlere gireceğim. Sonrasında konuşacağım. Alt alta toplayacağız, Matematik tutarsa buradayız, tutmazsa bırakırız" dedi. Ekrem Demirtaş projeleri için çıkartılan engellere yönelik soruya da, "Engel atlamada sorunum yok. Engel olmazsa acaba yanlış mı yapıyorum diye düşünürüm. Engeller, zorluklar bizi alıkoyamaz."